日本央行维持现行货币政策宽松力度

据外媒报道，当地时间6月16日，日本央行宣布维持基准利率不变，同时扩大特别贷款计划的规模，以继续支持受疫情影响的日本经济。

日本央行公布利率决议，宣布将基准利率维持在-0.1%不变，同时将10年期国债收益率目标维持在0%附近不变，这与之前接受调查的经济学家预期一致。同时，日本央行决定，将其75万亿日元的支持企业融资的特别贷款计划规模进一步提高至110万亿日元。此前，日本政府扩大了与日本央行贷款计划相关的企业援助措施。日本央行表示，如果有需要，将毫不犹豫采取额外的宽松措施。

针对备受市场瞩目的通胀方面，日本央行顺势下调当前通胀预期。并表示，一段时间内CPI年率可能为负。日本央行称，由于新冠肺炎疫情对日本国内外的影响，日本经济处于相当严峻的境地。

出口和工业生产显著下滑，企业盈利和商业信心大幅恶化，企业固定投资增长速度放缓也十分明显。随着疫情影响持续，就业和收入状况出现疲软，私人消费大幅减少，特别是餐饮服务和住宿行业。

随着疫情给全球经济带来压力，日本央行推出了针对中小企业的30万亿日元无息贷款计划，并通过类似计划向主要的大型企业提供25万亿日元贷款。在4月底的会议上，日本央行宣布将无限量购买日本国债，取消之前每年约80万亿日元购债规模的额度限制。

日本财务大臣麻生太郎16日向记者表示，日本央行为金融市场稳定做出了巨大贡献。他表示，央行4月和5月采取的政策措施，使日本货币供应量比去年增加了5%；央行的“明智决定”产生了巨大影响。

日本首相安倍晋三此前提出，“需要确保市场保持对日本财政的信任，将尽一切努力振兴经济，保护就业，但这并不意味着我们可以进行无限量的消费，一旦经济正常化，我们希望继续努力恢复日本的财政状况。”

日本内阁府和财务省上周联合发布的法人企业景气预测调查结果显示，受疫情影响，日本全行业大中小型企业信心已连续三个季度全面下降。

6月12日，日本政府为应对疫情而编制的本财年第二次补充预算案在日本国会获得通过。这一补充预算案规模为31.9万亿日元，超过4月份通过的第一次补充预算案，再创日本补充预算规模新高。由此，日本本财年预算规模将由102.7万亿日元扩大至160万亿日元。目前，日本经济刺激计划总规模超过230万亿日元，约为日本实际国内生产总值的四成。

(责编：李都也(实习生)、李栋)