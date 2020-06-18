民航局数据显示：降幅收窄 5月国内民航市场进一步复苏

民航局近日公布的今年5月份全国民航安全生产运行情况显示，旅客运输量2583.1万人次，同比下降52.6%，降幅较上月收窄15.9个百分点。国内航线呈现出进一步的复苏，但受疫情影响，北京进出港航班数量大幅下降。数据显示，6月16日，北京机场进出港航班取消量陡增，取消量约40%，较6月15日翻了约一倍。行业专家分析，照目前的恢复态势，6月至7月国内航空市场的恢复力度会很大。不过，想要保持住这种复苏劲头，也要严格控制国内以及境外输入的风险。

5月国内民航市场稳步恢复

携程近日发布的《民航业疫后回顾与复苏报告》（简称《报告》）显示，自疫情发生以来，中国航空业总体上经历了低迷停航期、缓慢复航期和当前的市场进一步回暖期。5月15日，民航单日飞行班次自2月21日以来首次回升破万，国内民航市场总量恢复至疫情前约60%。

《报告》分析认为，民航市场的复苏，离不开疫情的逐步稳定与积极的政策引导。近期，大部分省份陆续由二级响应降为三级响应，进而有效带动了国内航线商务旅客的增长。不少企业也于近期开始允许员工外地差旅，因此，近期国内商务旅客需求开始释放。

此外，国内航空煤油综合采购成本下降、相关支持政策出台，也为民航业复苏创造了条件。根据《国家发展改革委关于推进航空煤油价格市场化改革有关问题的通知》，自2020年5月1日零时起，国产航空煤油出厂价格核定为每吨1680元。

飞常准数据显示，今年5月，中国内地航线航班执行量平稳上升，平均执行率超70%；5月国内飞机平均利用率4.35小时/天，环比提升38.55%；5月中国内地航线平均客座率约65.24%，环比提升3.17%。

另外，今年的“五一”小长假，成为促进民航市场复苏的另一大动能。据公开数据显示，小长假期间，全国共执行航班4万余架次，累计发送民航旅客约389万，日均旅客量约64万，相较4月初清明小长假日均旅客量增幅超过50%。有些航线旅客量甚至超过了去年同期。

“进入5月，中国民航业真正步入了更快节奏的复苏通道。”《报告》总结称。

中金公司认为，疫情并不会显著减少长期航空出行需求。作为远距离出行的交通工具，航空仍然具有一定的不可替代性。不论是商务需求还是旅游需求，面对面的商务会谈以及身临其境的旅游体验都并非线上交流或者虚拟感受所能替代。随着疫情常态化管理、航空需求逐步复苏，预计人们的航空出行也会趋于疫情前的水平。

值得注意的是，受疫情影响，北京进出港航班数量大幅下降。飞常准数据显示，6月16日，北京机场进出港航班取消量陡增，取消量约40%，较6月15日翻了约一倍。

短途运输航线恢复度近100%

在承担抗“疫”社会责任的同时，相较于民航客运，短途运输航线2月底、3月初就率先复航，青海、云南和内蒙古等陆续恢复了省内的短途运输线路。

基于携程平台的线路数量统计，短途运输航线2月底的恢复度已达到50%以上，随后逐月攀升。当前，加上新增的航线，市场整体线路已基本恢复至去年同期的水平。同时，未来一段时间内仍有新线路在开拓。

“在疫情影响形势下，国内短途运输发展逆势而上。自今年5月起，市场大量新航线陆续开通，预计未来两个月内，还将有4—5家通航企业投入运营短途运输航线。从规模上看，今年上半年国内短途运输总量已超过去年同期。”《2020年上半年短途运输行业回顾和展望报告》表示。

在携程平台上，相关短途运输航空产品的售卖，也与行业整体发展状况相匹配。“眼下，国内短途运输开航势头比去年更好。”携程通航项目相关负责人介绍，从体量及销售数据看，5月短途运输销量已恢复至去年同期九成，“按此趋势，6月就会持平，甚至超越去年同期。”

“根据我们与通航企业的交流，目前旅客的目的多以游乐为主，在乘坐省内交通工具的同时，体验通航飞行、观赏低空风景。”携程通航项目负责人介绍。《报告》认为，通过现阶段市场培育，在疫情逐渐稳定及结束后，国内短途运输航空完全可以在原有“民生”属性、缩短点对点出行时间的基础上，拓展“通航+旅游”市场，促进市场更加完善、规模进一步扩大。

华夏通航副总经理黄凡也认为，虽然今年全国通航短途运输业务快速增长，但由于短途通航的先天不足，很难实现规模化持续盈利，目前仍对政府补贴存在依赖性，因此，“在创新更多产品，满足旅客多样化需求的同时，通航也必须有效融入民航支线网络，才有长久经营的可能。”

全球航空仍需较长恢复期

在中国民航业逐渐恢复之际，仍然深陷“泥潭”的全球民航业，也走出了一段和中国民航类似的拐点曲线。

国际航空运输协会（IATA）最新的全球航空客运定期数据显示，2020年4月的客运需求（按照收入客公里或RPKs计算）同比2019年4月断崖式下降94.3%，这是国际航协自1990年开展客运调查报告以来，史上首次出现的最大降幅。然而，在此之后，航空客运需求开始初现复苏迹象。从4月21日的低点到5月27日，日航班总量上涨了30%。

国际航协理事长兼首席执行官亚历山大·德·朱尼亚克表示：“2020年4月对航空业来说是一场灾难，航空旅行几乎完全停止，但4月也可能是这场危机最晦暗的时刻。目前，航班数量正在增加，各国开始取消旅行限制。然而，复苏将是一个长达数年的漫长过程。”数据显示，至少在5月底，全球民航业还没有成规模复工的迹象。2月时，全球2.9万余架民航客机中，有2.5万架在正常服役。到3月，只剩1.3万架客机在运营，超过1.5万架客机在世界各地停场。而4月和5月的停场客机数，较3月又增加了几百架。

5月下旬的数据显示，中国、韩国和越南的航班数量已经回升，仅比去年同期下降22%-28%。5月底时，谷歌的航空旅行搜索量也比4月份的低点时期增长了25%，但仍比年初下降了60%。

国际航协最新报告预测，虽然已有部分地区经济活动缓慢开放、旅行限制放松，但由于疫情可能反弹，导致封锁期或将延长至今年第三季度，进一步推迟国际航空旅行的复苏。来自国际航协的最新预测，2021年的全球航空客运需求可能比2019年的水平低34%。2023年之前，航空客运需求不会超过2019年的水平。即使到2025年，预计全球航空客运需求也将比之前的预测低10%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)