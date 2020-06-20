云南旅游创新发展高峰论坛在昆举行

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人民网昆明6月19日电 受新冠肺炎疫情影响，2020年全球旅游行业都受到了冲击，许多旅游企业都面临着生存的挑战。作为旅游大省，云南也在此次疫情中面临着大考。疫情之下云南旅游业该如何创新发展走出困境？6月18日，以“创新引领未来”为主题的2020云南旅游创新发展高峰论坛于在昆明举行。
阿拉丁控股集团董事长、雁栖湖论坛发起人阳仁强，红塔证券总裁李素明，凯撒旅业执行董事长刘江涛，中国旅游研究院产业研究所所长杨宏浩、云南省旅游规划研究院副院长蒙睿等出席论坛，在深刻分析了当下和未来旅游行业所面临的挑战与机遇，围绕这一问题进行了探讨。
他们认为，云南旅游资源非常丰富，在中国乃至世界都拥有着得天独厚的优势，但由于行业发展滞后，旅游资源在开发、管理、经营方面仍问题突出。要实现云南旅游的转型升级，一方面政府要做好顶层设计，制定规划、建立秩序、加强基础设施建设，也需充分发挥市场的作用，整合资源、资本、科技、人才等要素，积极拥抱互联网，促进云南旅游业摆脱过去资源消耗型、资源依赖型的传统，走出一条集约化、可持续发展的新路。
会议决定将发起15亿元的创新产业投资基金，利用企业在“旅游+互联网”的战略布局，通过“旅游社群经济实验室”推动社群经济创新实践，为旅游业赋能，真正改变旅游的低频特性，打造游客离开依然在线上社区活跃的高频商业模式，助推旅游产业转型升级，切实带动地方经济发展。（曾智慧）
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