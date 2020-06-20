人民网>>财经

云南旅游创新发展高峰论坛在昆举行

拟发起15亿元投资基金助推旅游产业转型升级

曾智慧

2020年06月20日17:37  来源：人民网-云南频道
 

供图

　　供图

　　人民网昆明6月19日电 受新冠肺炎疫情影响，2020年全球旅游行业都受到了冲击，许多旅游企业都面临着生存的挑战。作为旅游大省，云南也在此次疫情中面临着大考。疫情之下云南旅游业该如何创新发展走出困境？6月18日，以“创新引领未来”为主题的2020云南旅游创新发展高峰论坛于在昆明举行。

　　阿拉丁控股集团董事长、雁栖湖论坛发起人阳仁强，红塔证券总裁李素明，凯撒旅业执行董事长刘江涛，中国旅游研究院产业研究所所长杨宏浩、云南省旅游规划研究院副院长蒙睿等出席论坛，在深刻分析了当下和未来旅游行业所面临的挑战与机遇，围绕这一问题进行了探讨。

　　他们认为，云南旅游资源非常丰富，在中国乃至世界都拥有着得天独厚的优势，但由于行业发展滞后，旅游资源在开发、管理、经营方面仍问题突出。要实现云南旅游的转型升级，一方面政府要做好顶层设计，制定规划、建立秩序、加强基础设施建设，也需充分发挥市场的作用，整合资源、资本、科技、人才等要素，积极拥抱互联网，促进云南旅游业摆脱过去资源消耗型、资源依赖型的传统，走出一条集约化、可持续发展的新路。

　　会议决定将发起15亿元的创新产业投资基金，利用企业在“旅游+互联网”的战略布局，通过“旅游社群经济实验室”推动社群经济创新实践，为旅游业赋能，真正改变旅游的低频特性，打造游客离开依然在线上社区活跃的高频商业模式，助推旅游产业转型升级，切实带动地方经济发展。（曾智慧）

【1】【2】
(责编：李栋、值班)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

信用贷进入房地产系违规 这样的购房套路请当心　　本报记者 赵莹莹 手握300万元现金，就可以买600万元的房子，只需还点儿小利息，“以小博大”成本低且毫无风险——这是中介机构给购房人王伟（化名）描绘的情景。随着北京楼市逐步回温，一些不具备资质的机构近期在市场上四处活动，先打着低息贷款…【详细】

财经

商务部:5月我国实际使用外资同比增7.5%　　新华社北京6月18日电（记者 陈炜伟 王雨萧）商务部新闻发言人高峰18日介绍，1至5月，全国实际使用外资3551.8亿元人民币，同比下降3.8%，比一季度降幅收窄7个百分点。5月当月，全国实际使用外资686.3亿元人民币，同比增长7.5…【详细】

财经

警惕"炒货"背后投机陷阱 球鞋、服饰、玩具都成炒作工具　　近日，有媒体调查发现，从小圈子蔓延兴起的“炒货”风潮愈演愈烈，球鞋、服饰、玩具等商品都成为疯狂炒作工具，在资本推波助澜下形成完整的利益链条，不少人因盲目跟风而遭遇经济损失。 网民普遍表示，“炒货”本质上是投机者的资本游戏，市场泡…【详细】

财经

交通运输部：因时因势调整北京交通运输防控措施　　人民网北京6月19日电 （记者乔雪峰） 6月18日，交通运输部印发《关于进一步强化交通运输疫情防控措施坚决防止疫情反弹的通知》（简称《通知》），要求紧密结合疫情防控新形势，因时因势调整北京交通运输疫情防控措施，加强环京“护城河”地区交通运输…【详细】

财经

万亿特别国债来了！一图看懂2020年抗疫特别国债　　【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved