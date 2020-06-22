渤海银行北京分行支持民生物资企业

近日，渤海银行宣布，为支持北京市果蔬、肉类、粮油等民生物资保证供给稳定物价，举帮助北京市民生物资企业平稳运营，渤海银行北京分行对因疫情出现还款困难的客户，将采取贷款延期还本付息，并采取“一户一策”的差异化措施，帮助企业度过难关。
渤海银行北京分行表示，做好北京市果蔬、肉类、粮油等民生物资受困企业的征信保护工作，根据人民银行《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》的相关要求，分行合理调整该类企业逾期信用记录的报送。
加大对北京市果蔬、肉类、粮油等民生相关领域的小微企业的信贷支持，降低贷款利率。与担保公司联合为北京市果蔬、肉类、粮油等民生相关领域的小微企业提供金融服务,减轻小微企业提供反担保的压力，提高小微企业授信审批通过率，扩大小微企业授信额度。
据介绍，今年以来，渤海银行北京分行履行社会责任，积极响应疫情防控金融支持号召，迅速行动，支持小微、力行普惠。通过降低融资利率、简化续贷措施，开辟绿色审批通道等多种方式积极帮助小微企业复工复产，同时，精准服务中关村高科技防疫企业，为企业生产经营提供强有力的融资支持。在疫情防控期间，分行加紧制作普惠金融主要服务宣传片，通过微信、短信方式宣传推广渤海银行普惠金融主要服务产品小微企业创业贷、小微房抵快贷、省息宝等，客户可通过轻松扫描动态二维码的方式，填写客户申贷基本信息，提供普惠金融咨询服务。
渤海银行北京分行表示，面对接下来的疫情防控和经营发展各项挑战，渤海银行北京分行将坚持服务实体经济，积极支持企业复工复产。 （牛广文）
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