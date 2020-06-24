财政部下周续发行1700亿抗疫特别国债

财政部网站6月23日消息，财政部决定第一次续发行2020年抗疫特别国债（一期至三期），续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。其中，续发行一期特别国债（5年期）500亿元，三期特别国债（10年期）700亿元，均于6月30日招标，续发行二期特别国债（7年期）500亿元，于7月1日招标。

记者获悉，财政部当日招标的700亿元10年期抗疫特别国债投标结束，中标加权利率2.77%。此前的6月18日，财政部已发行首批5年期和7年期抗疫特别国债共1000亿元。

“此次抗疫特别国债，农业银行通过柜台分销5年期特别国债，支持个人及中小微企业投资者认购。投资者认购非常踊跃，6月19日当天下午2点不到，额度全部售罄。”近日，中国农业银行北京分行投资银行与金融市场部经理王彦伟在接受《经济参考报》记者采访时表示。

“今年发行抗疫特别国债的额度是1万亿元，将全部采取市场化发行的方式。普通投资者如未能通过柜台渠道参与认购，也可以在债券上市交易后自由买卖，交易价格以当日商业银行柜台市场报价为准。”王彦伟表示。

据了解，抗疫特别国债是为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债。主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关的支出。

一般来说，国债的期限越长，利率会相应高一些，收益也会更好一些。目前，一期是5年期固定利率附息债券，中标利率2.41%；二期为7年期固定利率附息债券，中标利率2.71%；三期为10年期固定利率附息债券，中标利率2.77%。

王彦伟介绍称，抗疫特别国债（一期）利息按年支付，2025年到期日偿还本金并支付最后一次利息。

据介绍，个人投资者可以去商业银行柜台直接购买，也可以通过网银、掌银购买。工商银行、农业银行、建设银行、招商银行、北京银行、南京银行等多家银行都代理发售此次特别国债，但不同银行针对个人投资者售卖的品种，提供的服务、交易渠道、交易时间等存在差别。

王彦伟还表示，抗疫特别国债与一般记账式国债相同，不可提前兑取，可通过商业银行柜台市场进行交易买卖，交易价格根据柜台市场报价波动，因此，若客户在持有期间卖出债券，也存在投资者本金亏损或者收益低于预期的风险。

(责编：李都也(实习生)、李栋)