财政部：将续发抗疫特别国债共计2400亿

人民网北京6月25日电 （任妍）6月24日，记者从财政部获悉，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定第一次续发行2020年抗疫特别国债(一期至三期)，同时第二次续发抗疫特别国债(三期)，总共续发共计2400亿。续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。
据悉，财政部6月23日招标的700亿元10年期抗疫特别国债投标结束，中标加权利率2.77%。此前的6月18日，财政部已发行首批5年期和7年期抗疫特别国债共1000亿元。
抗疫特别国债(一期)第一次续发行500亿元
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2020年6月19日开始计息；票面利率2.41%；按年付息，每年6月19日（节假日顺延，下同）支付利息，2025年6月19日偿还本金并支付最后一次利息。
（一）发行数量。竞争性招标面值总额500亿元，不进行甲类成员追加投标。
（二）日期安排。2020年6月30日招标，招标结束至7月1日进行分销，7月3日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
（三）竞争性招标时间。2020年6月30日上午10:35至11:35。
（四）发行手续费。承销面值的0.1%。
抗疫特别国债(二期)第一次续发500亿元
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2020年6月19日开始计息；票面利率2.71%；按年付息，每年6月19日（节假日顺延，下同）支付利息，2027年6月19日偿还本金并支付最后一次利息。
（一）发行数量。竞争性招标面值总额500亿元，不进行甲类成员追加投标。
（二）日期安排。2020年7月1日招标，招标结束至7月2日进行分销，7月6日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
（三）竞争性招标时间。2020年7月1日上午10:35至11:35。
（四）发行手续费。承销面值的0.1%。
抗疫特别国债(三期)第一次续发700亿元
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2020年6月24日开始计息；票面利率2.77%；按半年付息，每年6月24日、12月24日（节假日顺延，下同）支付利息，2030年6月24日偿还本金并支付最后一次利息。
（一）发行数量。竞争性招标面值总额700亿元，不进行甲类成员追加投标。
（二）日期安排。2020年6月30日招标，招标结束至7月1日进行分销，7月3日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
（三）竞争性招标时间。2020年6月30日上午10:35至11:35。
（四）发行手续费。承销面值的0.1%。
抗疫特别国债(三期)第二次续发700亿元
从2020年6月24日开始计息；票面利率2.77%；按半年付息，每年6月24日、12月24日(节假日顺延，下同)支付利息，2030年6月24日偿还本金并支付最后一次利息。
(一)发行数量。竞争性招标面值总额700亿元，不进行甲类成员追加投标。
(二)日期安排。2020年7月2日招标；招标结束至7月3日进行分销；7月7日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
(三)竞争性招标时间。2020年7月2日上午10:35至11:35。
(四)发行手续费。承销面值的0.1%。
抗疫特别国债7月底前发行完毕，个人可购买
据了解，此前，财政部国库司有关负责人表示，今年1万亿元抗疫特别国债将采用市场化方式发行，以10年期为主，适当搭配5年、7年期。
财政部国库司有关负责人称，按照国务院常务会议关于“该发的债加快发行”相关要求，抗疫特别国债将从6月中旬开始发行，7月底前发行完毕。为保障抗疫特别国债平稳顺利发行，财政部将充分考虑现有市场承受能力，按照大体均衡的原则，尽可能平滑各周发行量，稳定市场预期。
财政部国库司有关负责人透露，与一般记账式国债相同，抗疫特别国债不仅在银行间债券市场上市流通，还在交易所市场、商业银行柜台市场跨市场上市流通。个人投资者可以在交易所市场、商业银行柜台市场开通账户，参与抗疫特别国债分销和交易，具体可以查询相关场所的交易规定，或咨询工商银行、农业银行、建设银行、招商银行、北京银行、南京银行等开通记账式国债柜台业务的银行。
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