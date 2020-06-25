端午出京 北京站提示别忘带7日内核酸检测证明

人民网北京6月25日电 （记者乔雪峰） 6月25日，北京站迎来普速铁路电子客票推行后的首个端午小长假，车站在进站口对出京旅客严格执行查验7日内核酸检测证明程序。无证明，车站工作人员引导旅客退票或办理改签手续。（摄影孙丽萍）
财政部下周续发行1700亿抗疫特别国债 财政部网站6月23日消息，财政部决定第一次续发行2020年抗疫特别国债（一期至三期），续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。其中，续发行一期特别国债（5年期）500亿元，三期特别国债（10年期…【详细】
多巨头入局 医疗器械市场万亿红利待挖掘 近日，企查查数据显示，格力电器经营范围新增消毒器械、医疗器械、实验室设备等。此外，格力相继成立珠海格健医疗科技有限公司、成都格力新晖医疗装备有限公司。 值得注意的是，“外行”入局医疗器械的不只是格力。从华为到海尔，从阿里到腾讯，…【详细】
贝佳斯两面膜含禁用成分遭下架 为宝尊电商旗下商品 中国经济网北京6月23日讯 上海市药品监督管理局网站近日发布的行政处罚决定书（沪市监静处〔2020〕062020000170号）显示，2020年3月12日，上海市静安区市场监督管理局接举报反映当事人上海博道电子商务有限公司（以下简称“上…【详细】
回力、快鹿、集美拖鞋样品邻苯二甲酸酯类超标百倍 中新网客户端6月23日电 (谢艺观)据深圳市消委会23日消息，深圳市消委会联合福田区消委会共同委托深圳市品质消费研究院对该市在售的15款塑料拖鞋开展比较试验发现，有拖鞋样品的邻苯二甲酸酯类含量超标上百倍，涉及回力、快鹿、集美三个品牌。…【详细】