端午出京 北京站提示别忘带7日内核酸检测证明

人民网北京6月25日电 （记者乔雪峰） 6月25日，北京站迎来普速铁路电子客票推行后的首个端午小长假，车站在进站口对出京旅客严格执行查验7日内核酸检测证明程序。无证明，车站工作人员引导旅客退票或办理改签手续。（摄影孙丽萍）

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