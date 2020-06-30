半年封号申诉量已超万例 租借QQ和微信账号存严重安全隐患

原标题：租借QQ和微信账号存严重安全隐患

本报讯（记者 袁璐）你的QQ号是多少位的？把5位、6位的靓号租给别人，你愿意吗？深圳市消委会日前发布公告称，自2019年加大对诈骗、黄赌毒等“网络黑产”问题的打击力度以来，大量消费者投诉反映其QQ/微信账号被封停，而自己对违规行为毫不知情。

记者获悉，2020年至今，腾讯方面收到因租借微信账号产生的账号封号申诉量已超1万例。随着对QQ/微信账号的安全管控持续加强，打击力度持续加大，导致从事贩卖、辅助注册、解封等业务的“恶意号商”遭受重创。号源空间被大大压缩，难以存活，“恶意号商”从而打起了“租借”账号的主意。

这些“恶意号商”的目标人群通常都是社会上的“有闲人”，如学生、宝妈、自由职业者等，通过在网络上发布“兼职”广告，以每日几十元至几百元不等的高佣金价格吸引受害人主动将自己的账号拱手相让。随后，便利用租来的账号实施欺诈、散播黄赌毒等不良信息，致使受害人身份信息被泄露和利用，个人或亲朋好友资金受损，账号封停，甚至因此承担法律责任。

深圳市消委会提醒称，租借QQ/微信账号存三大严重安全隐患：一是个人信息安全有隐患。个人隐私脱离防护，个人信息敏感内容可能会被收集或在黑市上出售；

二是资金安全有隐患。好友对账号租借不知情，不法分子借助号主身份向好友实施借款借贷、恶意骚扰或欺诈；

三是账号安全有隐患。账号随时存在被盗风险，如被利用开展垃圾营销、招嫖或散播不良信息等恶意行为，将导致账号违规被封停。个人信息安全、资金安全、账号安全等全部脱离防护，严重的还将承担法律责任。

同时，广大消费者应做到“四不”：不租、不借、不售、不信。一是网上看到类似的“租号”信息要保持冷静，不要被眼前的小利益所迷惑，若在QQ/微信平台看到这样的广告，及时通过客户端或者联系腾讯客服旗下的“腾讯110”小程序进行举报；

二是保护好自身各类账号和密码，不要借给他人使用或授权他人登录，以免造成个人隐私泄露，为不法分子以他人身份作掩护行不法行为提供可乘之机；

三是增强法律意识，知法、懂法、守法，自觉维护良好的网络环境，不参与“养号售号”等违法违规行为；

四是遇到好友网上借钱时，应电话联系确认清楚后再决定是否借钱给对方，不要马上相信，避免造成经济损失。

(责编：李都也(实习生)、李栋)