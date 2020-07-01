碧桂园职业学院酒店管理专业75名毕业生实现100%就业

6月30日，碧桂园酒店集团、千玺机器人餐饮集团等企业领导和企业教师代表，广东碧桂园职业学院领导和酒店管理专业教师齐聚清远碧桂园假日半岛酒店，为广东碧桂园职业学院酒店管理专业2020届75名毕业生举行毕业典礼。

在毕业礼上，学院院长刘惠坚在致辞中表示，“感恩碧桂园集团各公司全力支持人才培养，通力协作，确保了我们100%的就业率和比往年更高的就业质量。”

据悉，广东碧桂园职业学院是由碧桂园集团董事局主席杨国强、联席主席杨惠妍投资创办的公益慈善性质高职院校。学院对贫困学生全额资助学费、教材及学习用品费、食宿费、服装费、床上用品及生活日用品费、寒暑假往返学校路费等。对非贫困优秀学生颁发全额奖学金。

受疫情影响，今年应届毕业生找工作面临着不少困难。据广东碧桂园职业学院相关负责人介绍，目前学院酒店管理专业75名毕业生已实现100%就业。其中获聘客房、餐厅主管、领班等基层一线管理干部或技术骨干岗位55人，占比73.3%。崔文强同学毕业前在就业市场激烈竞争中脱颖而出，成功获聘一家公司总经理助理岗位，月薪超过万元。

上述负责人表示，今年学院毕业生就业再创100%的就业率和更高的就业质量。今年是学院办学的第六年，也是学院连续向社会输送毕业生的第四个年头，学院已培养毕业生1413人，就业率均为100%。其中有1075人毕业即成为基层一线管理干部或技术骨干,占比76.1%。有72人初次就业月薪超过万元占毕业生总数的5.1%。

截止到6月10日，2020届408名毕业生已100%就业，专业对口率达98.3%。其中345人获聘见习施工主管、施工技术员、成本专员等基层一线管理干部或技术骨干岗位,占比84.6%，有24人初次就业月薪超过万元,占毕业生总数的5.8%，创历年新高。其中6人是在碧桂园系统外获得了万元月薪。

据了解，学院自2014年创办至今，共招收学生2476人。其中来自广东、广西、湖南、湖北、河南、江西、安徽、吉林、陕西、甘肃等10省（区）的贫困生2089人。

实现100%就业背后，是学院“产教融合、校企共育”的办学体制机制和人才培养模式创新。碧桂园核心联盟企业有关负责人需要做到以下三个关键方面：

一是 “产教融合、校企共育”办学体制机制创新。2017年7月，碧桂园集团创新性地从组织架构、运行机制上进行突破，成立了“碧桂园集团校企共同办学理事会”，构建起校企产权本质一致基础上的“产教融合、校企共育”人才培养运行机制。

二是人才培养目标定位和教学模式创新。学院以“基层一线管理干部和技术骨干”为培养目标，聚焦职务岗位能力，改革重构课程体系，以“三段式”教学组织方式实施教学。

三是育人模式创新。学院坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针，德智体美劳全面发展。

碧桂园核心联盟企业有关负责人表示，“碧桂园职院出来的学生有一个共通点是踏实能干，不仅肯吃苦，基本功也很扎实，毕业后一到岗就到位，作为企业来讲，我们自然是很喜欢这样的毕业生的。”（许维娜）

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