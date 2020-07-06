中概股回归 港交所开启博弈新时代

一个半月前，美国纳斯达克证券交易所向美国证券交易委员会正式提交了三份修改提案，旨在提高对新兴市场来到纳斯达克寻求上市公司的挂牌要求，由此也引发了中概股回归潮。

得益于中概股的回归，上半年香港证券交易所（下称“港交所”）的筹资额得到了大幅提升，回归的两只中概股网易与京东约占上半年筹资总额的62%。

7月2日，港交所股价收盘上涨6.06%，报350港元，创下历史新高，总市值达到了4437.42亿元，港交所也正式拉开了与其他交易所争夺新经济企业的大幕。

美国或损失巨大

5月19日，美国纳斯达克证券交易所向美国证券交易委员会正式提交了三份修改提案，以提高新兴市场的公司前来上市的要求，这也被市场认为是针对中概股之举。

“在过去一段时间里，美国立法、政府机构一直在计划如何限制中国企业到美国资本市场上市，两党迅速通过了一条法案，禁止无法做到财务透明、配合审查的中国企业今后在美上市。即便是美国两党对峙，在针对中国这一层面上，他们却做到了团结一致。”CNN在一篇报道中如是写道。

但不可否认的是，一旦中概股大批量在美退市，美国将损失巨大。

中国金融学会会长周小川此前就表示，如果中概股摘牌，国际投资者，特别是美国投资者和一些机构投资者的利益会受到损害。对美国方面，特别是美国证券交易委员会来说，如何体现他们保护美国以及国际投资者的利益也将是一个考验。

安永华明审计服务合伙人刘国华在接受《国际金融报》记者采访时亦表示，“如果中概股大面积回流（退市），美国投资者会失去分享中国经济增长和中国新经济成分公司增长增值的机会，对双方都是不利的。目前，有超过200家中国企业采取美国存托凭证(ADR)的形式在纽约证券交易所、纳斯达克交易所等地挂牌和交易，其总市值超过1.5万亿美元。”

港交所新机遇

从今年上半年的情况来看，港交所似乎成为了中概股的最佳栖息地，亦有不少研究报告指出，下半年还将会有更多的中概股赴港上市。

此前，港交所行政总裁李小加表示，“今年将是首次公开发行（IPO）重要的一年，包括来自中国（内地）的超大规模IPO，很多是我们称之为从美国回流的企业。”

得益于中概股的回归，上半年港交所的筹资额得到了大幅提升，回巢的两只中概股网易与京东约占上半年筹资总额的62%。

在刘国华看来，中概股回归港股市场，也符合了港交所2019-2021三年战略规划的目标。“这将丰富港股的市场结构，提升成交量，并且让交易量逐渐大规模向亚洲时段转移，吸引更多国内外投资者的到来”。

不仅如此，刘国华还表示，“中概股的回巢将有利于增加香港上市公司中新经济公司的比例，港交所成为新经济公司上市的重要交易所之一，对香港市场进一步发展有着重要作用，也捍卫了香港国际金融中心的地位。”

为了迎接更多的中概股赴港上市，港交所还进行了制度上的革新。日前，李小加表示，“我们已经从根本上对上市制度的许多方面进行了改革，使我们变得更加灵活。”

2018年，港交所允许了双重股权的企业赴港上市。2019年末，港交所就迎回了阔别多年的阿里巴巴，而这也被视为中概股回巢的重要制度保障。

随着中概股企业在上半年的不断回巢，刘国华表示，“港股上市制度再次进行了改革。目前港交所拟将‘双股双权’制度扩大至‘企业版’，即拥有特殊投票权的股东范围从个人扩大至企业或法团实体，并且港交所也已经在5月1日结束了有关法团身份的同股不同权公司赴港上市的咨询文件。”

开启博弈新时代

中概股的回归给港交所提供了新的机遇，也拉开了港交所与其他交易所之间争夺新经济企业的大幕。

刘国华表示，不可否认，交易所之间可能会在某种程度上形成竞争，“在当前科技驱动经济转型和发展的大环境下，交易所都希望吸引优质的新经济公司上市”。

但刘国华同时指出，以上交所和港交所为例，两者在新股上市方面既有相似点也有差异。“上交所更多面对国内优质企业，港交所则强化连接中国与世界的角色，希望连接中国与世界多头并进打造亚洲领先交易所。港交所目前正致力于通过‘外资+内企’以及‘内资+外企’双模式，强化作为连接中国与世界的角色，与上交所形成差异化竞争”。

此外，吸引生物科技公司赴港上市一直是港交所的一大重要战略规划。然而，今年有消息指，美股IPO将大规模锁定医药公司，纳斯达克再次成为港交所的一大竞争对手。近年来，诸多生物科技公司也依托纳斯达克借助资本的力量成功飞跃。

刘国华表示，“无论是纳斯达克还是港交所均希望吸引优质的生物科技公司来上市，但两者还是有一定区别。在选择上市地的时候，公司通常经过比较，再结合企业自身情况进行选择。”

刘国华也强调，“自2018年4月，港交所允许未有营业收入的生物科技公司赴港上市，改革吸引了众多生物科技医药公司赴港上市，目前香港已经成为全球第二大生物科技上市中心”。因此，在生物科技领域，港交所仍然极具竞争力和潜力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)