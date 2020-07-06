北大创业大讲堂暨人民网新电商云讲堂启幕

人民网北京7月6日电（记者夏晓伦） 提振新经济，人民在行动——人民网携手北大创业训练营持续探索推动新电商“助力脱贫攻坚、助推乡村振兴”等成熟模式。2020年7月7日-11日，“北大创业大讲堂暨人民网新电商云讲堂”启幕，依托北京大学创业训练营新青年创客云平台以及遍布全球的北京大学精英校友网络等方面的丰富资源，汲取人民网新电商研究院的行业前瞻性与顶级专家洞见，组成权威导师阵容及合作平台，培养优秀新电商人才，助力新电商新兴业态成长，推动区域经济发展。

“北大创业大讲堂”是北京大学服务国家创新创业发展的关键平台之一，邀请杰出经济学家、产业导师、企业家群策群力，进一步释放、激活蕴藏在创业者、企业家身上的创新活力和潜力，系列公益直播自启动以来得到广泛关注，已有33万青年创业者观看学习。

本次大讲堂将面向地方政府以及立足地方创新创业人才，举办新电商方向专题，我们还在京举办“新电商·新经济”研讨会等相关主题活动，共同推动区域经济发展。敬请持续关注！

直播嘉宾

1、奥利

谦寻控股集团联合创始人，谦寻集团CEO

分享主题：《借助电商直播与KOL寻求品牌在新零售时代下的新突破口》

直播时间

7月7日，20:00-21:00

2、杨开忠

著名经济学家、中国区域科学协会会长

分享主题：《创业都市圈化:后疫情时代创业区域之道》

直播时间

7月8日，20:00-21:00

3、孔令博

奥琦玮信息科技公司董事长兼总经理

分享主题：《特色农业和连锁餐饮企业在直播电商时代的机遇》

直播时间

7月9日，20:00-21:00

4、张国伟

京东内容生态负责人

分享主题：《电商直播的过去、现在和未来》

直播时间

7月10日，20:00-21:00

5、门一润

淘宝联盟负责人

分享主题：《区域产业带电商营销新机遇》

直播时间

7月11日，20:00-21:00

观看直播方式：

方式一：扫描识别如下二维码登录直播页面

【特别提示】：

人民网新电商研究院联合北大创业训练营持续探索推动新电商“助力脱贫攻坚、助推乡村振兴”等成熟模式，后续还将举办“新电商·新经济”研讨会等相关主题活动。 如果您有意向参与，请扫描识别上方二维码，留下联络信息，我们将安排后续通知邀请。

方式二：登录如下链接登录直播页面：https://xqnck.pkucy.org/admin/dianshang/rmw.html

方式三：关注人民网新电商研究院抖音号观看直播：https://v.douyin.com/JNFQuLp/

(责编：毕磊、夏晓伦)