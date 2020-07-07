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北上资金连续三日净买入超百亿元 A股总市值突破10万亿美元

记者 吴黎华 北京报道

2020年07月07日08:04  来源：经济参考报
 

　　6日，A股继续高歌猛进。截至当天收盘，上证指数大涨5.71%，收报3332.88点，创5年来最大单日涨幅；深证成指大涨4.09%，收报12941.72点；创业板指大涨2.72%，收报2529.49点，创2016年以来新高。A股总市值达到77.84万亿元人民币，突破10万亿美元，为2015年6月以来首次。上证指数已连涨5日，7月以来的4个交易日累计上涨超过14%。当日两市成交额达到1.57万亿元，创5年新高，这已经是自7月2日以来连续第三个交易日成交额突破万亿大关。

　　WIND统计数据显示，当天28个申万一级行业全部上涨，其中银行业上涨9.12%，36家上市银行中有23家收盘涨停；非银金融上涨8.95%，券商股再度出现集体涨停潮；房地产行业、休闲服务业的涨幅则分别达到了7.47%和7.31%。数据还显示，当天沪深两市处于交易状态的3850只A股个股中，有3620只收盘上涨，其中涨幅达到7%以上的就高达491家。与此同时，包括银行ETF等在内的40只A股ETF集体涨停，超过70只分级B基金涨停。

　　互联互通机制下的北上资金则继续大幅涌入。WIND统计数据显示，北上资金当天净买入136.52亿元，其中沪股通净买入51亿元，深股通净买入85.52亿元，这也是北向资金连续三日净流入额超百亿。自今年7月份以来的短短3个交易日内，北上资金净买入规模已经达到了439.61亿元，今年以来的净买入规模则达到了1621.12亿元，显示出全球资金对于持续加大A股市场配置的高度热情。

　　与此同时，A股上涨带来的赚钱效应，正在吸引越来越多的资金涌入市场。例如，汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金7月6日开始募集发售，原定募集截止日为2020年7月10日，当天该公司就宣布于7月6日提前结束募集。WIND统计数据显示，今年上半年已成立678只新基金，合计募集规模1.065万亿元，这一规模已经超越了2015上半年大牛市行情下新基金的成立规模（10571.49亿元），而权益类基金则成为推动新发基金规模扩张的最大动力，发行总规模突破7100亿元，占全部新发基金规模的67%。

　　中金公司发布最新报告指出，中国资本市场正在经历新的大发展阶段，估计未来5至10年，中国证券化率将从当前的60%左右，提升至不同国际市场分布的中位数100%附近。同时，中国股市总市值相比当前，可能有翻倍的空间。报告指出，目前中国资本市场的发展，正受供需双侧因素的驱动。从基本面上看，中国的消费升级及产业升级趋势仍在深化，这将支持新经济板块继续大扩容。国内资本市场的不断改革与开放，特别是注册制改革、对外开放等举措，正在全方位改善股市生态，促进优胜劣汰、上量提质。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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