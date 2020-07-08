A股成交额再创年内新高 券商股回调

北京商报讯（记者 刘凤茹） 7月7日，A股市场交投氛围持续活跃。截至7月7日收盘，两市成交额突破1.7万亿元，再度创出年内新高。至此，A股已经连续4个交易日成交额突破万亿元。不过值得一提的是，近期交投活跃的券商等强势股，在7月7日的走势明显分化。

交易行情显示，承接前一个交易日的上涨走势，7月7日两市双双高开。其中上证综指早盘高开1.44%，在短暂突破3400点之后，上证综指迅速回落。午后开盘，上证综指再现高位震荡回落的情形。深证成指高盘中最高冲至13407.19点。临近尾盘，深证成指的涨幅明显收窄。而创业板指盘中一度站上2600点，最大涨幅逾4%。截至7月7日收盘，上证综指收于3345.34点，上涨0.37%。深证成指、创业板指分别收于13163.98点、2591.26点，对应的涨幅分别为1.72%、2.44%。

A股三大股指在高开后均出现震荡回落走势，但7月7日市场的投资氛围依旧火爆。截至7月7日上午收盘，半个交易日两市合计成交额为10888亿元。截至7月7日收盘，沪市成交额达7936.4亿元，深市成交额达9462.3亿元，两市合计成交额达1.7万亿元，刷新年内单日成交额的新纪录。

英大证券首席经济学家李大霄在接受北京商报记者采访时表示，上证综指在五连阳后，获利效应是刺激成交量放大的重要原因，因此投资者的投资热情高涨。

1.7万亿元成交额背后，哪些资金在抢筹？李大霄认为，首先是内资加仓。此前险资、公募基金、私募基金等仓位都比较低，而在大盘连续上涨之际，这些资金纷纷加仓。另外，市场放量的资金还包括外资。东方财富数据显示，7月7日北向资金净流入超百亿元。其中沪股通净流入76.4亿元，深股通流入42.5亿元。

前海开源首席经济学家杨德龙称，“投资者通过买入基金向资本市场转移的趋势非常明显，这也是A股市场走强的一个重要支撑”。

盘面来看，7月7日的市场行情中，电子烟、退税商店、无线耳机等行业板块涨幅居前。其中电子烟板块7月7日涨幅达9.37%，领涨两市。

个股方面，截至7月7日收盘，当日有2191只个股股价出现上涨。北京商报记者注意到，前期走势强势的个股出现明显分化。以券商板块为例，该板块在7月6日收涨9.31%，7月7日该板块则整体下跌1.89%。

杨德龙表示，此前连续冲涨停的券商板块出现了一定震荡，这是非常正常的现象，连续几天的上涨确实累积了大量的获利盘，获利回吐的压力较大。

“下半年随着我国经济逐步复苏，资本市场具备了转入全面牛市的基础。这一波市场上涨除资金面推动外，最主要的原因还是由于我国经济实现了V形反转。今年一季度我国GDP受到疫情冲击，出现了6.8%的下降，但二季度我认为有望实现正增长，至少不再下降，这是一个深V的走势。三四季度，预计随着各地投资项目的逐步开工及疫情控制住后各地消费的逐步回升，下半年GDP单季增速将回升到5%-6%左右。整体而言，今年GDP整体上是逐季回升、深V反转的走势，这必然会体现在资本市场上，A股市场将开启一轮慢牛长牛的走势。当然，全面优势不代表全部牛市，分化依然是牛市的特征。”杨德龙说。

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