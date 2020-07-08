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旭辉发布独立ESG报告 聚焦五方面责任

2020年07月08日17:17  来源：人民网-财经频道
 

“我们正面临一个更为波折不安的时代，衡量公司经营成功与否不仅只在于短期财报数字的增减，更重要的是公司可持续经营发展的潜力。” 旭辉控股（00884.HK）董事局主席林中表示，今年旭辉将继续以客户需求为原点，为员工创造更多的价值，坚持履行对环境的责任，将发展成果回馈社会。

据了解，长期以来，旭辉控股也积极在ESG指标上寻求突破。2019年，旭辉成立了ESG管理委员会及ESG工作小组，通过不断提升环境保护、社会责任和治理水平，推动企业的可持续发展。2020年7月8日，旭辉控股首次独立发布ESG年度报告，提前响应香港联交所的披露新规要求，在披露水准和丰富程度上均迈上新台阶。

旭辉控股CEO林峰曾表示，“合法合规、诚实经营”是旭辉的底线，在这个底线之上，公司一直秉承“用心构筑美好生活”的使命，始终追求“有质量的发展”，不断提升公司治理水平。本次披露的ESG报告中，旭辉在绿色建筑、精工品质、倡廉善治、员工保障和公益慈善五大方面落实企业责任，追求企业的长期可持续发展的努力，可圈可点。

绿色建筑是旭辉践行ESG理念的主要领域。

报告披露，旭辉要求旗下所有住宅产品必须至少获得绿色建筑一星设计标识，其中高端项目力求达到绿建二星或三星标准，以及LEED、WELL等国际绿色建筑认证的相关要求。2019年，旭辉共获得15个绿色建筑认证，其中旭辉和昌·都会山项目获得BREEAM四星认证，另有还有2个项目获得健康住宅认证。

值得一提的是，旭辉全面推行全装修战略，截止2019年底针对标准化产品的全装修覆盖比例达92.3%，批量精装修有效减少了材料损耗及废弃物排放，以及业主拆改可能造成的浪费。此外，旭辉还践行绿色采购理念，坚持通过绿色供应链管理，促进行业可持续发展。

除了建筑的绿色标准，旭辉始终贯彻“质量第一”的管理理念。据介绍，旭辉对工程建设的施工质量实施“终身责任制”，建立了“地勘、设计、监理、施工、建设”五大责任主体，并完善施工档案管理。

旭辉大力推进以工业化建造方式为基础的“透明建造体系”，并于2019年首次在行业中提出房地产业“透明工厂”的理念。报告显示，截止2019年，旭辉在全国范围内已采用透明建造体系的项目建造面积占比52.32%，预计2021年覆盖项目率达到100%。而截至2020年上半年末，“旭辉透明工厂”已在武汉、沈阳、广州等8个城市10个项目落地。

同时，旭辉大力开展BIM（建筑信息模型）技术的研究与应用，提升质量管控水平。截止2019年底，已有156个项目运用了BIM技术。

在制度和组织层面对权力进行制约和监督，是旭辉加强内部治理的重要环节。

旭辉将公司制度与企业文化相结合，通过制定一系列审计监察制度文件，构筑了完整的反舞弊制度体系，同时通过业务流程制度和追责办法，消灭权力真空，确保公司依法合规经营。公司在2019年创新推出“廉洁旭辉”微信公众号，定期推送廉洁建设动态、警示教育案例等，并提供在线举报渠道，提升全员反贪腐意识。旭辉2019年共开展33次线上线下反贪腐培训，培训范围覆盖全员。

旭辉还是中国“企业反舞弊联盟”联盟创始会员单位之一，2015年加入联盟，并于2019年成为常务理事单位。此外，去年旭辉还设立了ESG管理委员会，形成涵盖了董事会、高管层及各职能部门的ESG管理架构，进一步加强对可持续发展工作的系统性、规范化管理。

报告显示，2019年，旭辉旗下项目无一例重大施工安全质量责任事故，同时有34个项目荣获政府示范工地，29个项目获得省级以上荣誉。

旭辉对内倡导“快乐、健康、丰盛、进步”的员工价值主张：在公司内部组织各类运动协会、举办多样化的团建活动；通过建设旭辉员工论坛等畅通的交流机制，聆听员工诉求和建议；成立“旭辉大学”，建立针对不同阶段、层次人才完善的培养模型，线上实现培训100%覆盖，在线培训总时长已超过18万小时。

此外，旭辉多年来持续投身公益事业，截至目前，旭辉已累计捐赠各类公益款项超过3亿元。

旭辉方面表示，下一步将继续为企业战略注入更多ESG元素，并积极争取进入各ESG关键指数的机会，力求将公司打造为房地产行业ESG体系标杆，争做可持续发展的百年企业。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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