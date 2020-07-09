疫情反弹形势严峻 欧美经济复苏前景难料

由于解封措施的进展速度不及最初的预测且经济受疫情影响程度比预期严重，欧盟日前下调了今明两年经济预期。与此同时，美国多州疫情反弹令经济复苏困难重重，也对全球其他地区的经济造成拖累。

欧盟下调今明两年经济预期

当地时间7月7日，欧盟委员会公布了最新的经济展望报告。报告称，欧盟和欧元区今年经济萎缩程度将比此前预期更严重，明年复苏也将更缓慢。受此消息影响，英国伦敦，法国巴黎和德国法兰克福三大股市7日回吐了前一个交易日的部分涨幅。

报告预计，欧盟和欧元区经济2020年将分别萎缩8.3%和8.7%，2021年将分别增长5.8%和6.1%。欧盟5月曾预测，欧盟和欧元区经济今年将分别萎缩7.4%和7.7%，明年将分别增长6%和6.3%。

报告认为，法国、意大利、西班牙将在2020年成为受疫情影响最大的欧盟国家，其国内生产总值（GDP）预计将分别萎缩10.6%、11.2%与10.9%。而德国、荷兰、波兰则是受影响相对较小的欧盟国家，预计其GDP在2020年将分别萎缩6.3%、6.8%与4.6%。

报告说，随着各国3月中旬纷纷开始采取严格的防疫措施，今年第二季度遭受了最为严重的经济损失。不过，5月和6月的数据显示，最糟糕的阶段已经过去，经济将从下半年开始出现复苏迹象。报告认为，欧盟各国普遍受到疫情冲击，但各国经济系统抵御冲击的能力和复苏的速度存在明显差别。

报告指出，尽管欧盟和各国采取了迅速和全面的政策应对措施，但由于疫情影响，欧盟经济今年将经历严重衰退。由于解除封锁措施的步伐比春季预测的更为缓慢，同时欧盟现在还面临疫情二次暴发的风险，因此2020年疫情对经济活动的影响将比预期的更为严重。

报告还特别提到，欧盟与英国如果无法在未来关系谈判中就经贸关系达成一致，那么还会进一步拉低各自的经济增长，尤其是英国将受到更大影响。目前，欧英双方在核心议题谈判上难以打破僵局，导致在年底前达成协议的压力进一步增大，英国“无协议脱欧”的风险进一步上升。

葡萄牙总理科斯塔7日与意大利总理孔特在葡首都里斯本举行会晤。科斯塔指出，欧盟经济今年将下挫8.3%，这个数据对欧盟各国领导人都应是一个“严重警示”，“更凸显了达成一致的紧迫性”。孔特表示，就经济恢复方案达成协议应是欧盟成员国领导人的明确目标，而且协议要尽可能接近欧盟委员会的提议。

为了促进经济复苏，欧盟委员会5月底提议通过发债方式筹集总额为7500亿欧元的“恢复基金”，但27个成员国目前对刺激计划依然存在分歧。下周，欧盟成员国领导人将在布鲁塞尔举行疫情发生后首个面对面峰会，经济恢复计划和欧盟新的长期预算将是核心议题。

美国疫情反弹形势严峻

近日，美国疫情反弹形势不容乐观。数据显示，美国有16个州在7月前五天里报告单日新增病例数创纪录。美国西南和东南部分地区疫情尤其严重，佛罗里达、德克萨斯、加利福尼亚等州住院人数大幅上升，不少医院的重症监护病床告急。

据路透社统计，过去两周，美国公布有约20多个州的感染病例急剧上升，表明控制疫情扩散的努力在美国大部分地区已经失败。其中，蒙大拿州、俄克拉荷马州和密苏里州7日均打破其此前的每日新增病例纪录。

由于疫情的反弹，近期美国多个州不得不放缓重启经济的安排，再度关闭餐馆、酒吧等场所。这也令市场人士担忧政府可能重新下令采取居家隔离与停工停业等措施，从而危及经济复苏步伐。

美国德克萨斯州7日报告新增10028例新冠肺炎确诊病例，这是自美国疫情发生以来，该州单日新增病例首次超过1万例。当日，德克萨斯州哈里斯县法官丽娜·伊达尔戈表示，口罩令已经无法阻挡疫情蔓延，因此她正考虑重新下达居家隔离令。同时，美国佛罗里达州迈阿密—戴德县县长卡洛斯·希梅内斯6日要求县内餐馆、健身房等一些室内场所关闭。此外，加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆也宣布又有六个县禁止开展室内商业活动。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇近日表示，美国的疫情状况很不乐观，美国仍然深陷于第一波疫情之中，美国新增病例数再度激增与部分州和城市过于激进地重启经济有关。

7日，欧盟委员会在最新的经济展望报告中也表示：“在全球范围内，感染率仍在上升，尤其是在美国和新兴市场，这已使全球前景恶化，预计将对欧洲经济造成拖累。”

经济复苏前景难料

亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克7日在接受媒体采访时表示，由于近期美国很多州疫情反弹新增病例数激增，美国经济复苏可能面临陷入停滞的危险。

博斯蒂克称，商业和人们出行等高频数据已经显示出经济活动趋向平缓，可能暗示经济复苏之路会充满波动性。同时，美国疫情的反弹已经令企业所有者再次变得紧张，因而他将聚焦于今后三至六周企业的决策。

高盛集团6日下调美国经济增长预测，认为在疫情有所反弹的背景下，第三季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算或增长25%，低于此前预计的增长33%。高盛认为，美国疫情形势再度严峻，佛罗里达州、德克萨斯州、亚利桑那州等多州已放缓经济重启步伐，将对美国经济增长构成抑制。

高盛首席经济学家简·哈祖斯在一份报告中说，美国新冠病毒感染病例大幅增加，经济复苏可能很快陷入停滞。同时，重启消费和经济的举措过度仓促，也导致美国金融市场近期表现不佳。

与此同时，疫情形势的反弹也推动美国新一轮刺激计划的进展步伐。7日，美国副总统彭斯的首席助手表示，白宫希望国会在8月第一周以前、即夏季休假之前通过新一轮经济刺激方案，递交总统签字，成本控制在最高1万亿美元。

据媒体报道，下一轮刺激计划可能包括给予重返工作岗位的劳动者税收优惠、给受卫生事件影响的企业提供税收激励措施、下调薪资税及与卫生事件相关的责任险改革等。发言人称：“我们要确保仍然失业或受到伤害的人们受到保护，但与此同时，我们希望设法遏制支出金额。”

美联储副主席克拉里达7日表示，如果美联储需要以更多行动来支持美国经济复苏，将可能采取额外的前瞻性指引和资产购买举措。克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特同日表示，经济回到2月份时的水平还有很长的路要走。除了美联储继续实施低利率、贷款和流动性计划之外，国会还可能需要继续为需要资金以度过衰退的企业和个人提供支持。

(责编：李都也(实习生)、李栋)