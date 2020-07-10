大连太平湾合作创新区举行招商推介会

原标题：大连太平湾合作创新区在深圳举行专场招商推介会陈求发刘宁李建红胡建华出席

记者杨忠厚深圳报道 7月9日，辽宁省委、省政府与招商局集团在广东省深圳市共同举办大连太平湾合作创新区招商推介会。省委书记、省人大常委会主任陈求发讲话，省委副书记、代省长刘宁致辞，招商局集团董事长李建红讲话，招商局集团总经理胡建华致辞。

陈求发说，新冠肺炎疫情发生以来，辽宁坚持统筹做好疫情防控和经济社会发展，两手抓两手硬，全省疫情防控形势稳定向好，经济运行稳步回升，招商引资逆势增长，新一轮对辽宁投资热潮正在形成。

陈求发指出，当前，辽宁和招商局集团正加快推进辽宁港口整合收官工作，大力推进大连太平湾港口建设和区域综合开发，将太平湾建设成为“新蛇口”，打造对外开放新前沿。真诚希望各位企业家积极参与到东北振兴与粤港澳大湾区建设的对接和交流合作中来。辽宁将创造最优的营商环境，提供便捷、高效、优质的服务，同各位企业家一道，共同谱写合作共赢新篇章。

刘宁说，辽宁与招商局集团合作整合辽宁港口、建设太平湾合作创新区，是贯彻党中央“打造对外开放新前沿”要求的关键之举。我们将参照“前港—中区—后城”的蛇口模式，将太平湾打造成融“港产城创”于一体的东北亚时代“新蛇口”。我们将依托港口优势，坚持制造业与服务业双轮驱动、融合发展，共同打造太平湾临港制造基地和港航服务高地。我们将学习借鉴国际一流标准、国内最高水平，全面推进发展环境最优省份建设。我们将进一步深化“放管服”改革，为每一个重大项目专门配备“项目管家”，提供全流程、全周期优质服务。真诚欢迎各位企业家选择辽宁、投资辽宁、创业辽宁。

李建红说，太平湾合作创新区是辽宁省、大连市与招商局集团合作的重点项目，也是招商局“前港—中区—后城”蛇口模式在国内的又一实践，集团将全力支持太平湾招商引资、发展建设。我们将与辽宁省、大连市深度合作，立足“打造对外开放新前沿”定位，规划差异化发展的蓝图，共同创新管理体制机制，在太平湾营造世界一流、国内最优的营商环境，借鉴国际先进地区发展经验，立足长远、把握当下，科技引领、拥抱变化，努力将太平湾打造成为产业之城、科技之城、未来之城。

省委常委、大连市委书记谭作钧作有关介绍，省委常委、沈阳市委书记张雷出席，副省长陈绿平主持。粤港澳大湾区企业代表近200人参加。

(责编：毕磊、夏晓伦)