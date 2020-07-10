新基建加速自动驾驶 车路协同发展成关键引擎

近日来，国内自动驾驶领域动态不断，自动驾驶测试环境的开放速度也在加快。6月30日，北京市交通管理局、市交通委、市经信局联合发布公告称，中关村科学城北区的100平方公里自动驾驶示范区一期自动驾驶测试道路全面开放。开放后的测试道路由原来的3条扩增到52条，里程从19.4公里增至215.3公里。

分析人士指出，在新基建政策的驱动下，中国自动驾驶技术有望快速发展，2020年至2030年将成为自动驾驶发展的“黄金十年”。德勤7月1日发布的报告也显示，未来三到五年，汽车智能化、网联化将迎来一轮高速推进，预计至2030年，中国运营的自动驾驶车辆将达到3000万辆。

车路协同加速落地

在自动驾驶领域，当单车智能面临高昂的成本和技术难点而无法全面落地之际，车路协同概念的出现为自动驾驶发展提供了新的思路。通过车路协同一体化发展，让成本较高的部分车载功能由“智慧的路”来代替，大规模降低成本的同时，实现了车辆与整个道路之间的信息交互，极大提升了自动驾驶的安全性和通行效率。有专家直言，“车路协同技术有望让大规模自动驾驶提前10至15年到来。”

事实上，随着我国交通基础设施逐步完善以及科技企业在C-V2X上的积极参与和投入，“聪明的车”+“智慧的路”的车路协同方案正在发展成为极具中国特色的自动驾驶解决方案。据不完全统计，目前全国的车路协同示范区已经超过40个，13个区域入选交通强国建设试点，测试场景也在逐步从封闭走向开放、从单一走向多元、从城市走向高速。

其中，北京无疑是全国自动驾驶路测的排头兵。据《北京市自动驾驶车辆道路测试报告（2019）》显示，截至2019年底，北京市已累计开放4个区县自动驾驶测试道路共计151条503.68公里。加上此次中关村最新开放的一期自动驾驶测试道路，至此，北京市累计自动驾驶路测开放道路达到200条，总长度699.58公里，道路长度领跑全国。

在不久前公布的北京版“新基建”方案中，针对自动驾驶，北京市还提出了三年内铺设网联道路300公里，建设超过300平方公里自动驾驶示范区的整体目标。对此，智慧交通龙头企业千方科技相关负责人表示，智能网联大势下，北京将会成为全球自动驾驶高地。基于车路协同的技术优势，我国自动驾驶虽然起步略晚，但优秀企业的自动驾驶实力将有机会比肩国际同行。

产业格局初具雏形

然而，业内人士也指出，就目前发展情况而言，车路协同的商业模式并不清晰。一方面，车路协同的基础设施建设，包括路侧RSU、激光雷达、摄像头等感知设备，信号灯网联化改造等，需要不断投入资金实现；用地、取电、施工等诸多内容需要获得政府部门审批。另一方面，形成规模化网联网络需要多方发挥联动作用，单纯靠某一企业推动，很难达到协同作用。因此，由政府统一规划，通过政府持续投资建设、企业专业化运营维护是现阶段较为可行的方案。

在此背景下，以政府为主导作用、多元主体协作参与的产业格局正加速形成。各智能网联汽车示范区正结合当地条件和资源，携手相关企业加码探索示范区建设新路径。就在上海联合滴滴启动智能网联汽车规模化载人示范应用的时候，阿里巴巴旗下高德打车宣布自动驾驶出行企业文远知行WeRide达成合作，在广州正式上线全对外开放的Robotaxi运营服务。此前，高德地图联合阿里旗下另一家自动驾驶企业AutoX也计划在上海启动无人驾驶网约车项目。

上述自动驾驶道路测试报告显示，为满足车路协同测试需求，千方科技已在中关村自动驾驶创新示范区环保园、北京经济技术开发区、北京CBD道路上部署了近百套V2X设备。此外，千方科技落地的车联网项目还包括延崇高速示范段、智能汽车与智慧交通（京冀）示范区海淀基地和亦庄基地、雄安新区车路协同示范等项目。

“凭借多年积累的行业优势、技术优势和产业优势，千方科技有能力构建新基建下的智能交通产业应用示范，有能力培育新基建下的智能交通产业创新发展。”千方科技智能网联事业部总工安鑫表示，公司当前正处于从“一体两翼”向“双驱动-双引擎”转型的战略调整期，新基建政策的出台，无疑为公司发展提供了新的机遇。特别是近日国家发改委、财政部、住建部等12部门发文支持民营企业参与交通基础设施建设，将有力激发民营企业活力和创造力，加快推进交通基础设施高质量发展。

多方合作成主旋律

除了新基建之外，今年以来，国家在自动驾驶领域还相继印发了《智能汽车创新发展战略》政策文件与《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准并于明年1月1日起实施。政策层面的相关措施持续加码，无疑将增添整个车联网产业生态的新动能，助力车路协同产业进入黄金发展期。尤其道路的智能化改造升级成为城市布局重点，以示范区为代表的布局将逐渐形成规模。

然而，中国车路协同行业目前仍处于协同感知阶段，进一步发展受限于诸如车联网应用场景单一，缺乏统一的综合管理运营平台，亟需建设公共的车联网测试集及数据库等问题。正如前面提到的，车路协同产业涉及政府、运营商、设备供应商、科技企业、方案解决商等，其发展推进较为复杂，需要多方协作完成，而跨领域的携手合作将是未来车路协同的主旋律。

以V2X测试为例，2018年11月，世界首例跨通信模组（芯片）、跨终端提供商、跨整车厂商的V2X“三跨”互联互通展示在上海举行，参与此次活动的单位包括华为、千方科技、北汽等通信模组厂家、LTE-V2X终端提供商和中外整车企业20多家，首次实现了V2X在不同产业环节、不同国家、不同品牌之间的互联互通。一年之后，C-V2X互联互通测试从“三跨”变成“四跨”，加入C-V2X通信安全防护机制，参与的企业也从20家扩大到63家，车联网产业链更加完善，业务场景更加丰富，进一步推动国内C-V2X产业化落地。

当前，我国进入到建设交通强国的重要战略期，在政府主导和市场各方通力协作下，我们有理由相信，与5G新基建和智能汽车产业相伴而行的车路协同将在未来十年迎来规模商用的黄金时代。未来，它也将朝着智能交通和智慧城市建设的终极目标稳步迈进。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)