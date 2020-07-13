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银保监会就车险综合改革公开征求意见

交强险总责任限额拟提至20万元

2020年07月13日05:53  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京7月12日电　（记者王俊岭）日前，中国银保监会在广泛征求各方意见的基础上，研究起草了《关于实施车险综合改革的指导意见（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。

　　据中国银保监会有关部门负责人介绍，虽然近年来车险改革发展取得了积极成效，但人民日益增长的车险保障需要与车险供给之间的矛盾依然突出，消费者对车险服务仍有诟病，需要通过改革来解决矛盾，更好地保护消费者权益。

　　《意见》共9部分32条，主要包括总体要求、提升交强险保障水平、拓展和优化商车险保障服务、健全商车险条款费率市场化形成机制、改革车险产品准入和管理方式、推进配套基础建设改革、全面加强和改进车险监管、明确重点任务职责分工、强化保障落实等内容。

　　针对社会广泛关注的“机动车交通事故责任强制保险”（俗称“交强险”）保障水平问题，《意见》提出将交强险总责任限额从12.2万元提高到20万元，其中死亡伤残赔偿限额从11万元提高到18万元，医疗费用赔偿限额从1万元提高到1.8万元，财产损失赔偿限额维持0.2万元不变。同时，无责任赔偿限额按照相同比例进行调整，其中死亡伤残赔偿限额从1.1万元提高到1.8万元，医疗费用赔偿限额从1000元提高到1800元，财产损失赔偿限额维持100元不变。

　　“这次改革根据实际风险状况重新测算了基准纯风险保费，可能有少数消费者会出现签单保费价格上升的情况。一方面，这符合风险定价原理。从市场化改革方向来看，应当根据行业实际风险及时测算更新基准纯风险保费，财险公司在此基础上再结合自身业务风险特点来确定保费的涨跌。另一方面，增设平滑机制。考虑到大数法则原理和车种车型实际情况，在测算基准纯风险保费时增设了平滑机制，基本可以做到各车种、各车型的基准纯风险保费不上升。”该负责人表示。

　　总体来看，这次车险改革将对各方带来积极影响：对于消费者来说，在保险责任扩大和保障金额提升的情况下，保费支出还将明显减少，在改革中将受益无疑。对于财险公司来说，尽管保费规模有所下降，但投保率上升、保额提升、新车增长和档次提高也会有所对冲；由于车险价格回归合理水平，以各种违法违规手段套取费用的现象将明显减少，可以减少跑冒滴漏和税务支出，降低合规风险，改善行业形象。对于中介渠道来说，改革有利于获得合法合理的中介收入，规范财务业务管理，减少违法违规风险。

(责编：李栋、值班)
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