牛市甫起 金融委震慑资本市场违法犯罪

康美药业实控人马兴田被采取强制措施、中介机构广发证券被“重罚”……新证券法定调加大资本市场违法犯罪惩罚力度之后，监管力度从严从重。7月12日晚间，中国政府网发布消息称，国务院金融委于7月11日召开第三十六次会议，要求全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”，会议重点强调了强化民事赔偿和刑事追责力度，深化退市制度改革等7项内容。

对资本市场犯罪“零容忍”

一段时间以来，由于制度建设存在短板，资本市场违法犯罪成本较低，发生了多起恶性财务造假案件。新修订的证券法已大幅提高资本市场违法犯罪成本，监管规章制度正在不断完善，构建了立体处罚的有力框架，证监会和相关部门要进一步加强证券执法和司法工作，坚决打击、遏制资本市场违法犯罪活动，保护投资者特别是中小投资者权益，回应社会各方面期待。

会议认为，市场主体的诚信建设，事关资本市场长期健康发展。欺诈发行、财务造假等违法犯罪行为是资本市场的“毒瘤”，损害广大投资者合法权益，危及市场秩序，制约资本市场功能的有效发挥，必须坚决、果断、及时地加以纠正。要全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”要求，多措并举加强和改进证券执法工作，全力维护资本市场的健康稳定和良好生态。

同一日，银保监会新闻发言人表示，当前，市场面临的突出风险与挑战有“部分资金违规流入房市股市，推高资产泡沫”。要深入开展市场乱象整治“回头看”，依法严厉打击资金空转和违规套利行为。当前特别要强化资金流向监管，规范跨市场资金往来和业务合作，严禁银行保险机构违规参与场外配资，严查乱加杠杆和投机炒作行为，防止催生资产泡沫，确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。

从7月1日上证综指站上3000点以来，短短几个交易日内，上证综指即在7月9日盘中摸高至3456.97点。大金融板块中，券商、银行、保险更是轮番领涨两市，集体狂欢。投资者交易氛围浓厚，北向资金亦是加速流入抢筹。这一背景下，市场上非法从事场外配资的平台也开始出现。7月8日晚间，证监会集中曝光了319策略、鸿满仓、168配资等258家非法场外配资平台，并提醒投资者自觉远离场外配资活动。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，严查违规资金入市，为健康牛保驾护航。对于A股而言，A股短期调整，长期向上趋势不变。“快牛并不符合广大投资者的利益，牛市应该是有一定的上涨节奏的，而不是单边上涨。无论是严查违规资金入市，还是打击非法场外配资平台，都不会改变A股市场牛市的趋势，短期可能会出现一定的调整。”

依法从重从快从严惩处

近期，康美药业财务造假案件就遭到了从严惩处，在今年5月收到证监会罚单后，7月公司实控人马兴田因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被公安机关采取了强制措施，中介机构广发证券也在近期收到了证监会下发的行政监管措施事先告知书，拟对广发证券采取暂停保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月的监管措施。

新时代证券首席经济学家潘向东在接受北京商报记者采访时表示，新证券法进一步压实了中介机构的责任，保荐人出具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责的，责令改正，给予警告，没收业务收入，并处以业务收入1倍以上10倍以下的罚款；没有业务收入或者业务收入不足100万元的，处以100万元以上1000万元以下的罚款；情节严重的，并处暂停或者撤销保荐业务许可。

强化刑事追责力度

会议明确指出强化民事赔偿和刑事追责力度，要加快新修订的证券法实施细则落地，对典型重大、社会影响恶劣的个案，依法及时启动“集体诉讼”。

上海明伦律师事务所合伙人王智斌在接受北京商报记者采访时表示，目前国际成熟资本市场均采用“集体诉讼”机制，如今为有效保障投资者的民事赔偿权利，我国新证券法创设了具有中国特色的证券集体诉讼制度，规定投资者保护机构可以作为诉讼代表人，按照“默示加入，明示退出”原则，参加证券民事赔偿诉讼。“该项诉讼制度有望进一步提高对恶性违法行为的综合处罚力度，在未来的证券民事赔偿多元化纠纷解决机制中发挥重要作用。”王智斌如是说。

深化退市制度改革

“深化退市制度改革，进一步完善退市标准，简化退市程序，强化退市监管力度，严格执行退市制度，形成‘有进有出、优胜劣汰’的市场化、常态化退出机制。”也是此次会议的重中之重。

资深投融资专家许小恒对此表示，此前上市难和退市难并存，市场的入口阻塞成“堰塞湖”，阻碍市场逐步发展成熟。近几年，退市逐渐常态化。深化退市制度改革、常态化退出机制将进一步发挥优胜劣汰、提高上市公司经营效率、保障上市公司财务信息质量。

会议还指出，配合立法机关加快刑法修改等工作进度，进一步完善惩戒违法犯罪行为的法律制度，提高刑罚力度。

此外，完善符合资本市场发展需要、有中国特色的证券执法体制机制，加强行政执法基础制度建设，统一执法标准，规范执法行为，提高执法效率，强化专门的执法力量。

证监会牵头协调工作小组

会议指出，证监会会同相关部门建立“打击资本市场违法活动协调工作小组”，形成打击资本市场违法活动合力，共同维护资本市场健康稳定。

值得一提的是，金融委亦表示，加强舆论引导，多渠道、多平台强化对重点案件的执法宣传，向市场传递“零容忍”的鲜明信号，充分发挥典型案件查处的警示、教育功能，推动形成崇法守信的良好市场生态和文化。

著名经济学家宋清辉对北京商报记者表示，金融委近来对资本市场违法犯罪行为频频发声，目的在于加强资本市场投资者保护，非常具有现实意义。“打击资本市场违法犯行为，首先要提高其违法违规成本，违法犯罪成本不高，违法行为就容易泛滥，预计未来监管层对资本市场违法犯行为的打击力度会越来越大，巨额罚款、高额赔偿等或将成为证券市场执法的新常态。”宋清辉如是说。北京商报记者 马换换 高萍

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