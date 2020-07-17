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二季度经济增长由负转正，下半年经济有望持续回升

中国经济稳步复苏（经济新方位·年中数据怎么看）

本报记者  陆娅楠

2020年07月17日04:54  来源：人民网－人民日报
 

数据来源：国家统计局
　　制图：沈亦伶

有“中原粮仓”之称的河南省西平县，在夏粮归仓后抢墒抢时播种，利用各类灌溉设施及时做好秋季农作物抗旱保苗工作。图为该县盆尧镇盆东村村民抢种花生。
　　赵永涛摄（影像中国）

四川省绵阳市，一家汽车零部件制造企业的生产车间内，工人正在作业。
　　李孝鑫摄（影像中国）

3.2%，由负转正！

国家统计局7月16日对外公布，初步核算，上半年国内生产总值456614亿元，按可比价格计算，同比下降1.6%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，二季度比一季度增速提高了10个百分点。

“上半年我国经济逐步克服疫情带来的不利影响，经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势，二季度经济增长由负转正，发展韧性和活力进一步彰显。”国家统计局国民经济综合统计司司长刘爱华说。

上半年实现经济由降转升

统筹推进疫情防控和经济社会发展成效显著

今年以来，新冠肺炎疫情带来的冲击前所未有，世界经济陷入二战以来最为严重的衰退。

面对前所未有的挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，上半年经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏。

看供给端，工业、服务业均实现正增长。二季度，规上工业增加值由一季度下降8.4%转为增长4.4%，服务业增加值由一季度下降5.2%转为增长1.9%。

看需求端，消费、投资降幅大幅收窄。二季度，社会消费品零售总额降幅比一季度收窄15.1个百分点。上半年，固定资产投资降幅比一季度收窄13个百分点。

看月度数据，回升态势更加明显。我国规模以上工业增加值已连续三个月保持正增长，服务业生产指数连续两个月正增长，出口额连续三个月正增长……

在增速回升的同时，民生指标保持平稳，新旧动能加速转换，发展的含金量十足。

就业总体稳定。上半年，全国城镇新增就业人员564万人，完成全年目标任务的62.7%。6月份全国城镇调查失业率为5.7%，连续两个月小幅下降，其中25—59岁群体人口调查失业率为5.2%，比全国城镇调查失业率低0.5个百分点。

物价涨势温和。上半年，居民消费价格同比上涨3.8%，涨幅比一季度回落1.1个百分点，居民消费价格涨幅呈现回落趋势。

脱贫攻坚成效突出。上半年，贫困人口较多的四川、贵州、广西等地，农村居民人均可支配收入同比名义增长都在5.5%至7.6%之间；全国人均养老金和离退休金增长9.3%，人均社会救济收入和补助收入增长13.2%，社会保障和兜底帮扶持续加强。

新兴领域动能增强。上半年，高技术制造业增加值同比增长4.5%，占规模以上工业增加值的比重为14.7%，比上年同期提高0.9个百分点。高技术领域投入持续加大，新基建等相关产品增长较快。升级类商品销售较快增长，网上零售额51501亿元，同比增长7.3%，一季度为下降0.8%。

“统筹推进疫情防控和经济社会发展成效显著，上半年国民经济逐步复苏。”刘爱华说，“一个拥有14亿人口的发展中大国，能够在短时间有效控制疫情，实现经济由降转升，保持经济社会大局稳定，殊为不易，这体现了党中央、国务院综合施策的效果，凸显了中国经济的强大韧性和潜力。”

2

目前经济回升属于恢复性增长

要千方百计稳定和扩大就业

尽管多数指标处于回升改善或者降幅收窄的态势，但当前中国经济面临的挑战依然不小。“从上半年累计的速度看，GDP、工业、服务业、投资、消费等领域大部分指标处于下降区间，疫情冲击的损失尚未完全弥补。目前经济回升属于恢复性增长。”刘爱华说。

以中国经济增长第一引擎消费为例，上半年，我国社会消费品零售总额仍然处于下降区间，比上年同期下降11.4%。“这说明在疫情防控常态化条件下，一些聚集性、接触性的消费活动仍然受到一定制约。”刘爱华说，下半年，随着疫情防控的有效推进，消费便利性将逐渐改善，消费的供给也将不断优化。

疫情冲击导致今年就业压力较大。今年以来，围绕稳就业、保民生，各地区各部门采取了强有力的措施，就业优先政策全面强化，取得了积极成效。上半年，全国城镇调查失业率逐步下降，劳动参与率基本接近去年同期水平，但就业压力依然较大。

从总量上看，上半年，城镇新增就业人员同比少增173万人。

从结构上看，一些重点群体的就业压力更突出。二季度末，外出务工农村劳动力同比减少496万人，下降2.7%。受疫情影响，今年高校毕业生招聘需求下降。

“下一步，要全面强化就业优先政策，千方百计稳定和扩大就业。一要稳住市场主体，落实好减税降费、减免社保费用、房屋租金等政策，帮助市场主体渡过难关，稳住就业的基本盘。二要促进高校毕业生的市场化、社会化就业，通过增加研究生招生规模等措施，更好地解决高校毕业生就业问题。三要加强就业帮扶，鼓励新业态就业和灵活就业，带动更多农村劳动力就地就近就业。”刘爱华说。

3

对下半年经济持续复苏有信心

回升有基础有潜力有条件

“从上半年尤其是二季度各经济指标回升情况看，下半年经济的持续恢复是有支撑的。”刘爱华说。

回升趋势明显，经济复苏基础牢。3月以来，主要经济指标出现了明显回升或者降幅收窄，经济稳步复苏为下半年持续恢复打下了坚实的基础。同时，这样的运行态势表明，总体上疫情冲击是可控的，中国经济自我调整能力是较强的。“我国拥有健全的产业体系、日益完善的基础设施、超大的市场优势，这些优势在下阶段仍然会充分发挥作用，有效应对疫情冲击。”刘爱华说。

新经济蓬勃发展，动能转换态势好。远程办公、在线教育、智能施工、无人配送等新模式有效化解了市场的堵点、难点；云计算、大数据、人工智能为代表的新技术快速发展；数字经济、智能制造、生命健康等新产业形成了更多增长极……上半年，我国高技术制造业和高技术服务业投资分别增长5.8%和7.2%，其中电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长32%、21.8%。新产业新业态新模式孕育壮大，将为经济回升继续提供有力支撑。

宏观政策发力，调控精准效果佳。上半年，为应对疫情冲击，积极的财政政策、稳健的货币政策、就业优先政策纷纷发力，并已见成效。针对疫情冲击下暴露出的一些领域问题，补短板、强弱项蹄疾步稳，也将增强经济发展的后劲和活力。

“从这些有利条件看，我们对下半年经济持续复苏有信心。同时，经济回升也是有基础、有潜力、有条件实现的。”刘爱华说。

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 02 版）

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(责编：牛镛、曹昆)
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