A股急刹车 两市超200股跌停

历经一段时间的强势上攻，A股三大股指7月16日急速“刹车”，并大幅回吐前期涨幅。上证综指7月16日大幅收跌4.5%，盘中跌破3300点，并直逼3200点；深证成指大跌5.37%；创业板指盘中则一度跌超6%，最终收跌5.93%。在7月16日的市场行情中，贵州茅台（600519）成为了市场关注焦点，并一度登上微博热搜榜，在人民日报旗下新媒体平台《学习小组》的点名下，公司股价当日大幅重挫7.9%，单日市值蒸发超1700亿元。贵州茅台大跌的同时，也引发整个白酒板块下挫，当日领跌两市，舍得酒业等13股更是跌停收盘。

沪指重挫4.5%

7月16日，A股全天呈现弱市行情，当日午后，三大股指加速下跌，截至7月16日收盘，上证综指、深证成指、创业板指分别收跌4.5%、5.37%、5.93%。

交易行情显示，7月16日开盘，A股三大股指涨跌不一，其中上证综指、深证成指分别低开0.15%、0.02%，创业板指高开0.06%。开盘后，三大股指均呈现弱势震荡走势，7月16日午后，三大股指开始加速下跌，其中上证综指跌破3300点，盘中最低达3209.73点，险破3200点，创业板指盘中一度跌超6%。截至当日收盘，上证综指收跌4.5%，报收3210.1点；深证成指收跌5.37%，报收12996.34点，失守13000点大关；创业板指收跌5.93%，报收2646.26点。

据了解，上证指数、创业板指均创逾5个月来最大单日跌幅。

成交量方面，7月16日沪市成交额达6794.68亿元，深市成交额达8266.81亿元，经计算，两市合计成交额超1.5万亿元，也系两市连续第9个交易日成交额破1.5万亿元。个股成交量方面，中芯国际、东方财富、贵州茅台、中信证券、五粮液、中国平安6股成交额均超百亿元，分别为480亿元、170亿元、169亿元、163亿元、148亿元、105亿元。

Wind显示，7月16日北向资金合计净流出69.2亿元，其中沪股通流出23.71亿元，深股通流出45.49亿元。

前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受北京商报记者采访时表示，综合来看，影响7月16日市场下跌的因素包括几个方面，一是此前指数快速拉升，积累了大量获利盘，市场出现调整信号就会引发很多抛盘；二是部分机构减持及政策信号引起投资者担忧；三是外资近期持续流出，获利了结；四是当日白马股板块集体杀跌。“从7月1日开始的这轮快牛行情，大盘在短短的10个交易日左右上涨了500点，券商、科技、白酒板块也出现快速攀升，累积大量的获利盘。但近日由于多空分歧加大，涨幅较大板块和个股的跌幅也比较明显，如科技、券商等板块出现了较大幅度调整，特别是股价波动性较大的科技股，在这一轮调整中跌幅明显。”杨德龙如是说。

白酒板块领跌两市

在7月16日的大跌行情中，行业内板块悉数翻绿收跌，其中白酒板块领跌两市，跌幅达9.69%，金种子酒、舍得酒业、老白干酒等13股跌停，贵州茅台大跌7.9%。

7月16日，贵州茅台的市场行情引发了市场极大关注，交易行情显示，贵州茅台7月16日低开1.29%，开盘后公司股价直线下挫，盘中一度跌超5%，随后公司股价经历一番调整，截至当日午间收盘，贵州茅台收跌4.86%。午后开盘，贵州茅台跌幅进一步扩大，盘中最高跌幅超8%，最低触及1606元/股。截至7月16日收盘，贵州茅台跌幅达7.9%，收于1614元/股，公司总市值2.03万亿元。

消息面上，人民日报旗下新媒体平台《学习小组》7月15日晚间发表文章《变味的茅台 谁在买单？》，文中指出，酒是用来喝的，不是用来炒的，更不是用来“腐”的，无论是贵州茅台、西藏虫草、新疆和田玉，还是其他名贵的特产，都要让商品价值回归市场。针对相关问题，北京商报记者致电贵州茅台董秘办公室进行采访，对方工作人员表示“一切以公司公告为准”。

贵州茅台大跌之下，整个白酒板块跟跌，尤其7月16日午后，板块内个股跌幅不断扩大，截至当日收盘，舍得酒业、洋河股份、水井坊、山西汾酒等13股跌停，顺鑫农业、今世缘两股跌超9%，青青稞酒、伊力特两股跌超8%。

经Wind统计，7月16日一个交易日18只白酒个股总市值蒸发超3600亿元，其中仅贵州茅台一股单日市值蒸发就超1700亿元。

实际上，在此轮大盘上攻期间，白酒板块表现远超其他板块，板块指数一路上涨，贵州茅台、五粮液、泸州老窖等多股股价屡创新高。以贵州茅台为例，东方财富数据显示，公司股价在7月13日盘中曾达到1787元/股的高点，直逼1800元，经统计，7月1日-15日贵州茅台区间累计涨幅达19.8%。

在18只白酒股中，仅青青稞酒一股发布了今年上半年业绩预告，公司预计在今年上半年实现归属净利润亏损3300万-3700万元，同比由盈转亏。

两市逾3600股收跌

东方财富数据显示，7月16日两市逾3600股收跌，超200股跌停，市场哀嚎一片。

具体来看，7月16日盛运退、神雾退、宁波东力、兄弟科技、雅本化学、兰石重装等超200股跌停，逾3600股出现了不同程度的下跌，当日仅222股收涨。在7月16日的市场行情中，科创板个股也引发了市场极大关注，沪硅产业、云涌科技、君实生物、佰仁医疗、特宝生物、聚辰股份6只科创板股票跌幅超15%；心脉医疗、奥福环保、恒誉环保、杭可科技、中微公司、华润微等逾30只科创板个股跌幅在10%-15%之间。

沪硅产业成为了7月16日跌幅最大的科创板个股，当日收跌17.3%。

对于7月16日的市场行情，方正证券认为，初步判断为牛市中的调整，不改牛市基调，目前的调整是前期急速上涨后的一波正常下跌，不必过于担心，而真正的终结信号或者杀死牛市的因素是明确的信用收缩或者经济周期触顶回落，目前都还不具备，货币信用收缩需要经济增长回到正常水平，上半年经济增速依然为负，单季度经济增速距离疫情前水平仍有距离。

另外，方正证券指出，历史上牛市中的调整较为剧烈，多为布局机会，从历史上来看，牛市中情绪推动的成分较大，因此调整大多都较为剧烈，如2007年5月底、2009年8月、2015年1月底和2019年3月初，市场大多在1-2周时间调整超过5%。

牛牛研究中心研究总监刘迪寰亦看好后市行情，刘迪寰对北京商报记者表示，7月16日市场成交额仍在1.5万亿元之上，市场流动性仍然充足，另外，随着资本市场改革的不断推进，今年精选层、创业板注册制的推出让券商投行业务增量较大，市场成交的好转，券商板块估值无忧。“从总体看，A股市场已经启动了牛市的格局，短期大跌其实并不会改变中期的趋势，当前重要的是抓住市场的好股票，而这轮市场调整也为前期踏空的投资者提供了一个上车的机会。”杨德龙补充道。

(责编：李都也(实习生)、李栋)