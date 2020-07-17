商务部：6月我国使用外资增长7.1%

16日，记者从商务部例行新闻发布会上获悉，2020年1至6月，全国实际使用外资4721.8亿元人民币，同比下降1.3%（不含银行、证券、保险领域，下同），降幅较一季度收窄9.5个百分点、较1至5月收窄2.5个百分点。其中，6月当月，全国实际使用外资1170亿元人民币，同比增长7.1%。商务部新闻发言人高峰表示，上半年我国吸收外资总体表现好于预期，外商投资预期和信心稳定趋好。他还透露，将出台更多举措，千方百计稳住外贸外资基本盘。
当天公布的对外投资数据也显示出积极变化。统计显示，2020年上半年，我国境内投资者共对全球159个国家和地区进行了非金融类直接投资，投资总额3621.4亿元人民币，同比下降0.7%。新签合同额7538.2亿元人民币，同比增长5%。
其中，对外承包工程新签大项目增多。高峰介绍，上半年新签合同额在5000万美元以上的项目381个，金额合计890.3亿美元，占新签合同总额的83.1%。其中上亿美元项目222个，较上年同期增加5个。
高峰还表示，在各方共同努力下，我国外贸也有所回稳。以人民币计，出口自4月份起连续3个月实现正增长，进口6月份实现正增长，上半年进出口、出口和进口降幅分别收窄至3.2%、3%和3.3%。从国际比较看，根据世贸组织最新数据，前5个月我国进出口好于全球主要经济体平均水平。
不过，高峰同时指出，下半年，世界经济形势仍然复杂严峻，影响外贸发展、外商投资的不确定性因素仍然较多，实现全年稳外贸稳外资目标任务仍然任重道远。
针对这一形势，政策还将加码。高峰透露，下一步，我们将会同有关部门，在继续推动已有政策落地见效的基础上，抓紧研究出台新一批稳外贸政策，鼓励地方因地制宜创新举措，特别是围绕外贸企业面临的外需不足、成本上升、人流物流受阻等突出困难，从用足用好出口退税、出口信用保险、扩大出口信贷投放、发挥线上作用、加快发展贸易新业态新模式等方面着手，持续为外贸企业减负助力，持续加大对中小微外贸企业的支持，持续帮助外贸企业深入开拓市场、抢抓订单，千方百计稳住外贸外资基本盘。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】