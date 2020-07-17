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商务部：6月我国使用外资增长7.1%

2020年07月17日07:49  来源：经济参考报
 
原标题：6月我国使用外资增长7.1%

　　16日，记者从商务部例行新闻发布会上获悉，2020年1至6月，全国实际使用外资4721.8亿元人民币，同比下降1.3%（不含银行、证券、保险领域，下同），降幅较一季度收窄9.5个百分点、较1至5月收窄2.5个百分点。其中，6月当月，全国实际使用外资1170亿元人民币，同比增长7.1%。商务部新闻发言人高峰表示，上半年我国吸收外资总体表现好于预期，外商投资预期和信心稳定趋好。他还透露，将出台更多举措，千方百计稳住外贸外资基本盘。

　　当天公布的对外投资数据也显示出积极变化。统计显示，2020年上半年，我国境内投资者共对全球159个国家和地区进行了非金融类直接投资，投资总额3621.4亿元人民币，同比下降0.7%。新签合同额7538.2亿元人民币，同比增长5%。

　　其中，对外承包工程新签大项目增多。高峰介绍，上半年新签合同额在5000万美元以上的项目381个，金额合计890.3亿美元，占新签合同总额的83.1%。其中上亿美元项目222个，较上年同期增加5个。

　　高峰还表示，在各方共同努力下，我国外贸也有所回稳。以人民币计，出口自4月份起连续3个月实现正增长，进口6月份实现正增长，上半年进出口、出口和进口降幅分别收窄至3.2%、3%和3.3%。从国际比较看，根据世贸组织最新数据，前5个月我国进出口好于全球主要经济体平均水平。

　　不过，高峰同时指出，下半年，世界经济形势仍然复杂严峻，影响外贸发展、外商投资的不确定性因素仍然较多，实现全年稳外贸稳外资目标任务仍然任重道远。

　　针对这一形势，政策还将加码。高峰透露，下一步，我们将会同有关部门，在继续推动已有政策落地见效的基础上，抓紧研究出台新一批稳外贸政策，鼓励地方因地制宜创新举措，特别是围绕外贸企业面临的外需不足、成本上升、人流物流受阻等突出困难，从用足用好出口退税、出口信用保险、扩大出口信贷投放、发挥线上作用、加快发展贸易新业态新模式等方面着手，持续为外贸企业减负助力，持续加大对中小微外贸企业的支持，持续帮助外贸企业深入开拓市场、抢抓订单，千方百计稳住外贸外资基本盘。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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