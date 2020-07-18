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6月财政收入同比增3.2%

2020年07月18日05:04  来源：人民网－人民日报
 

本报北京7月17日电  （记者曲哲涵）记者从17日财政部召开的新闻发布会上获悉：6月份财政收入同比增长3.2%，增幅由负转正，为年内首次月度正增长。

1—6月累计，全国一般公共预算收入96176亿元，同比下降10.8%。其中，中央一般公共预算收入44347亿元，同比下降14%；地方一般公共预算本级收入51829亿元，同比下降7.9%。全国税收收入81990亿元，同比下降11.3%；非税收入14186亿元，同比下降8%。1—6月累计，全国一般公共预算支出116411亿元，同比下降5.8%。其中，中央一般公共预算本级支出16344亿元，同比下降3.2%；地方一般公共预算支出100067亿元，同比下降6.2%。

从税收收入看，主要经济指标恢复性增长，税收降幅在收窄。1—6月，国内增值税同比下降19.1%，其中，5、6月份国内增值税降幅分别为5.5%、2.7%，降幅比1—4月明显收窄。消费税收入第二季度同比增长2.8%，已基本恢复正常水平。1—6月企业所得税同比下降7.2%，受工业企业利润增速回升影响，第二季度下降3.7%，降幅收窄。

从非税收入看，1—6月，全国非税收入同比下降8%。中央非税收入711亿元，同比下降73.3%，主要是去年同期特定国有金融机构和央企上缴利润基数较高。地方非税收入13475亿元，同比增加713亿元，增长5.6%，主要是地方多渠道盘活国有资源资产，国有资源（资产）有偿使用收入和国有资本经营收入合计同比增加1013亿元。同时，企业负担持续减轻，涉企收费继续下降，全国教育费附加等专项收入同比下降4%，行政事业性收费收入同比下降9.7%。（相关报道见第二版）

《 人民日报 》（ 2020年07月18日 01 版）

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(责编：牛镛、岳弘彬)
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