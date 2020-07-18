宏观政策发力 市场主体给力（经济新方位·年中数据怎么看）

7月16日，中国经济半年报公布，二季度经济数据明显好转，增长由负转正，超出市场预期。经济企稳回升的支撑因素有哪些？还有哪些重要指标值得关注？巩固回升势头，宏观政策还会如何发力？17日，国家发改委有关负责人进行解读。

●发电量、用电量增速连续四月逐月加快

二季度以来，我国经济逐步复苏，特别是被喻为“经济风向标”的先行指标正在明显好转。

用电量明显增长。二季度，全社会发电量、用电量均同比增长3.9%，增速较一季度分别回升10.7个百分点、10.4个百分点；其中6月全国发电量、用电量分别同比增长6.5%、6.1%，增速均连续4个月逐月加快。

货运量回升迅猛。二季度，全社会货运量同比增长0.7%，增速较一季度回升16.8个百分点。其中，6月铁路货运量同比增长7%，港口货物吞吐量增长6.9%，增速均为今年以来月度最高。

“二季度以来经济运行逐月好转，生产需求持续回暖，支撑企稳回升积极因素明显增多，国民经济呈恢复性增长，回升势头总体符合预期。”发改委国民经济综合司司长严鹏程认为，经济回升的支撑因素主要有五方面：

统筹成效在显现。我国在两三个月内阻断本土疫情传播。同时，有序推动复工复产复商复市，逐步恢复经济社会正常秩序，二季度经济实现3.2%的增长，为下半年持续恢复打下坚实基础。

政策效应在释放。增加赤字规模1万亿元，发行抗疫特别国债1万亿元，全部转给地方；减税降费累计已超1万亿元……一揽子对冲政策对稳定经济基本盘形成强大支撑。“这些财政、货币政策直达地方基层，直接惠企利民，可以说是精准滴灌。”严鹏程说。

供需循环在改善。二季度，市场消费逐月改善，汽车家电等大宗商品销售回升。工业增速连续3个月为正。服务业生产指数连续2个月正增长。疫情期间被压抑的需求、被掣肘的供给都在逐步恢复。

发展动能在转换。疫情对一些行业企业造成巨大冲击的同时，也加快推进数字经济等产业的发展，倒逼很多企业转型升级，加快补齐行业短板弱项。比如上半年高技术产业投资增长6.3%，医药制造业投资增长13.6%。

市场信心在恢复。3月以来，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数连续4个月保持在临界点以上。“市场主体是看好中国经济下一步发展的，经济企稳回升是有微观基础支撑的。”严鹏程说。

●上半年新开工项目计划投资增13.5%

作为重要的增长引擎，投资备受关注。二季度，全国固定资产投资同比增长4.8%，增速较一季度回升20.9个百分点。国家发改委新闻发言人袁达分析，上半年固定资产投资呈现3个特点：

投资结构调整优化，高技术产业投资由一季度的下降12.1%转为上半年增长6.3%，社会领域投资由一季度的下降8.8%转为上半年增长5.3%，明显高于全部投资。

投资正增长地区稳步增加，上半年有22个省份实现正增长，其中6个省份实现5%以上的增长。

投资后劲积蓄壮大，新开工项目计划总投资从1—2月的下降47.1%，回升至上半年的增长13.5%。

在投资快速回升的同时，今年以来，重大项目建设加快推进，补短板力度持续加大。建成和加快建设一批重大项目，西部陆海新通道、长江干线航道、重点跨江跨湾大桥等一批项目正有序建设。新的项目也在积极谋划推进，西宁至成都、西安至十堰等铁路项目已批复，西安、兰州、西宁等枢纽机场改扩建项目即将开工。按近日国务院常务会议部署，加快推进防洪减灾、水资源优化配置、灌溉节水和供水、水生态保护修复、智慧水利等150项重大水利工程建设，总投资达1.29万亿元。

“截至目前中央预算内投资已下达超90%，对补短板、稳投资发挥了积极的引导带动作用。”袁达说。

我国利用外资形势也明显回稳。中国欧盟商会6月10日发布报告，65%的企业将中国作为最重要或前三大投资目的地，48%的企业对在华收入增长持乐观态度，均较上年上升3个百分点。

近期，发改委推出第四批重大外资项目，涉及电子信息、新材料等领域。“重大外资项目的陆续落地，显示了外资企业对我国发展的强劲信心。”袁达介绍，新版全国和自贸试验区外资准入负面清单将于7月23日起实施，还将抓紧出台2020年版鼓励外商投资产业目录，进一步扩大鼓励外商投资范围。

●确保已出台的政策落到实处、见到实效

虽然疫情对我国经济运行带来巨大冲击，但并未伤及我国经济的基本面。不过，当前一些行业运行还没有完全恢复，不少企业生产经营仍存在较大困难。如何让更多市场主体切实感受到经济回升的暖意？

继续抓好政策对冲。严鹏程认为，在确保宏观政策取向保持稳定，已出台的政策落到实处、见到实效的同时，还需密切跟踪分析国际环境和国内形势变化，聚焦“六稳”“六保”，加强政策预研储备，千方百计巩固经济回升势头、畅通经济循环、稳定经济运行。

加大帮扶企业力度。严鹏程表示，要针对当前受疫情冲击较大、经营较为困难的行业企业，制定出台差异化扶持措施，进一步细化实化减租减费减息等援企政策，用好直达实体经济的货币政策工具，推动金融系统向各类企业合理让利1.5万亿元，更加注重发挥政策性融资担保作用，国家融资担保基金新增再担保业务规模不低于4000亿元。

强化有效精准投资。充分发挥中央预算内投资、地方政府专项债券、抗疫特别国债等的撬动和牵引作用，积极推进“两新一重”建设，加大公共卫生、应急物资储备、交通能源等领域补短板力度。新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持加装电梯、配建停车位充电桩，带动居民家居智能化、适老化改造。

“二季度以来经济运行稳步回升的态势充分表明，我国经济具有应对疫情等外部冲击的巨大韧性，调结构、转方式、优动能还大有可为。”严鹏程说。

《 人民日报 》（ 2020年07月18日 02 版）

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