跨境资金流动总体稳定

本报北京7月17日电 （记者葛孟超）“上半年我国跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡，应对外部冲击的能力明显增强。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在17日举行的国新办新闻发布会上表示。

在结售汇和银行代客涉外收付款方面，数据显示，上半年，银行结售汇顺差786亿美元。其中，第一、第二季度分别为顺差391亿美元和395亿美元。上半年，银行代客涉外收支小幅顺差20亿美元，其中，一季度逆差301亿美元，主要是3月受国际金融市场动荡影响，股票投资项下跨境人民币流出增多；4月以来，跨境股票双向投资均恢复正常水平，二季度银行代客涉外收付款实现顺差322亿美元。

在外汇储备方面，数据显示，截至6月末，外汇储备余额为31123亿美元，比去年末上升44亿美元，外汇储备余额已连续3个月回升。

近期人民币资产受到全球青睐，市场比较关注，未来外资持有人民币资产会呈现何种态势？对此，王春英表示，境外资金中长期增持人民币资产的格局没有变。“今年以来，境外投资者持有境内股票和债券的余额总体是上升的。截至6月末，境外投资者持有的境内债券余额为3691亿美元，持有的股票余额为3684亿美元，与去年末相比分别上升了13%和16%。我们认为这种中长期发展趋势还会持续一段时间。”

目前，中国的债券市场和股票市场的规模在全世界都处于第二位，外资持有的比例在2%—4%的水平，这个水平低于发达国家，从发展趋势来看，外资持有人民币资产有良好的前景和提升空间。“人民币资产在全球范围内还是有非常好的投资价值。”王春英说。

《 人民日报 》（ 2020年07月18日 02 版）

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