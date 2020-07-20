安九铁路项目部抗疫情、保增长劳动竞赛活动在行动

2020年7月2日、7日、9日，安九铁路孔垄站接触网在雨中支柱组立、人工转运支柱到现场、利用雨中间歇孔垄北至孔垄联络线桥钢柱组立。7月10日一天虽然是小雨，房建专业架子队3处设备房屋同时开工。7月15日虽然是大雨，施工人员依旧上新工地——黄黄铁路袁桥村、王上湾、田家湾隧道提前施工介入。这就是中铁武汉电气化局集团安九高铁项目部“抗疫情、保增长，大干100天”劳动竞赛活动的施工现场。

7月2日晚施工人员冒着小雨在孔垄站支柱组立，整正

自今年4月初复工复产以来，面对防疫和复工双重考验，中铁武汉电气化局集团安九高铁项目部按照“防控机制到位、员工排查到位、防护措施到位、隔离设施到位、安全稳定到位”工作原则，科学管控，周密部署，紧扣强化责任落实，紧密部署组织施工。结合地方政府及中铁武汉电气化局集团、一公司关于疫情防控工作要求，强力推行“八个一”(即：一律上交健康证明、一律隔离十四天返岗、驻地办公室宿舍一律每天2次消毒、一人每天接受2次体温检测、一人一间办公室、一人一间住房、吃饭间距一米以外、一律封闭会议室实行网络会议)助推抓好疫情防控生命线、筑牢复工达产“快节奏” 。

2020年6月末尾至7月以来，湖北省、江西省多个市范围内普降大到暴雨，短时间内水位上涨，铁路施工沿线、临近既有线及低洼处、湖泊、水塘、沟渠一片汪洋，施工现场均进水，附近低洼处村落被淹。根据中国铁路集团总公司下发紧急通知和武九安电文件精神， 2020年7月7日下午13时起，中铁武汉电气化局集团安九高铁项目部所辖湖北段、江西段成立了120人的10支防洪防汛巡查队，4支抢睑队，共计近300人的防洪队伍，紧紧围绕施工沿线民生大局，协助沿线人民群众抢救财产、疏通施工附近河道沟渠，清理积水，受到当地群众赞扬。既保证了施工管段防洪防汛的安全，又为铁路运输畅通、安全度汛上了一把“安全锁”。

为把“抗疫情、保增长，大干100天”劳动竞赛活动开展得有声有色，7月10日这一天，整个黄梅县境内大到中雨，中铁武汉电气化局集团安九高铁项目部房建专业架子队，他们迎着风雨走，同时在孔垄北信号综合楼2，黄梅南信号综合楼2，DK269+038通信基站、DK301+610通信基站展开了施工。孔垄北信号综合楼2，总高度：10.26m，建筑总面积：1361.46平方米。黄梅南信号综合楼2，总高度：10.26m，建筑总面积：1361.46平方米，计划2020年9月15日进行内外墙装饰;DK269+038通信基站、DK301+610通信基站，地上一层：3.5m，总高度4.625m，平方数：44.73平方米，预计2020年8月25日进行内外墙装饰装修。

湖北黄梅县梅雨季节，安九铁路施工沿线不是大暴雨就是小雨绵绵。接触网专业架子队响应“抗疫情、保增长，大干100天”劳动竞赛活动要求，在风中伫立、在雨中前行。7月2日，大雨过后小雨连绵，施工人员身穿雨衣，继续在孔垄站进行支柱组立整正12根，基坑回填11个。7月7日，施工人员身穿雨衣又在孔垄站上行，进行人工转运支柱作业，大型吊车跨水沟支柱组立整正回填。7月9日，因雨后路基无法施工，施工人员又在孔垄北至孔垄联络线进行桥钢柱组立。7月15日大雨仍继续不停，为了节点工期，又为多完产值，施工人员只能到即将开赴的新工地-黄黄铁路袁桥村隧道、王上湾隧道、田家湾隧道提前介入施工事宜。

在湖北省黄梅县梅雨季节的大雨、暴雨、小雨绵绵的每一天里，安九铁路沿线处处都呈现着中铁武汉电气化局集团安九高铁项目部员工“抗疫情、保增长，大干100天”劳动竞赛活动的火热施工场面。 (吴先刚 邹善清 高 峰 邓正艳)

(责编：乔雪峰、夏晓伦)