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中铁置业北京公司掀“大干实干”热潮 凝心聚力多创效

2020年06月10日11:40  来源：中国新闻网
 

日前，中铁置业北京公司在北京诺德阅墅项目举办“五保一树”主题实践活动暨“抗疫情、保增长、大干100天”专项劳动竞赛誓师大会。

中铁置业北京公司根据企业面临的发展形势，疫情带来的挑战和机遇，疫情短期内对企业营销回款、工期节点、成本管理、资金状况等方面带来的影响，迅速制定劳动竞赛方案，明确了“四抢五抓九促进”比赛内容，涉及投资拓展、营销回款、工期节点、设计管控、安全质量、成本降造、客户服务、抓作风建等各业务系统，旨在把疫情造成的损失补回来、耽误的时间抢回来、迟滞的工作赶回来。

誓师大会上，重要业务系统负责人、重点项目总经理作了表态发言，公司相关领导为党员先锋队、巾帼攻坚队、青年突击队进行了授旗。大会要求以更高的效率、更优的业绩，确保竞赛目标全面实现。一要切实提高政治站位，充分认识开展劳动竞赛活动的重要意义。二要坚持齐抓共管，形成工作合力，扎实推动劳动竞赛方案落实落地。三要聚焦中心工作，狠抓关键环节，坚定完成大干目标不动摇。四要加强组织领导，强化保障措施。大会强调要坚决贯彻落实好百日攻坚活动的各项工作安排，凝聚全部智慧与力量，迅速掀起“大干实干”热潮。要咬定任务目标，“确保一个目标”“守住两条底线”“实现五大指标”。

据了解，本次誓师大会承办项目北京诺德阅墅，是中铁置业最高规格产品系诺德“阅”系的都会力作，是中铁置业在中央别墅区14万㎡的土地上打造以叠拼、合院为主，中式为骨、现代理念为魂的低密社区，开创新中式的院落传奇。南北双庭院，9.4米超大面宽、朗阔层高、270°全景采光，每处细节无一不体现 “匠心”，引领人居迭代，院落生活新高度。该项目位于中央别墅区央心顺义后沙峪镇，地上建面14.75万㎡，整体容积率1.01，商品住房销售均价不超过62102元/平方米，精装交付。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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