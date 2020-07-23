企业家座谈会回访：总书记讲话为企业发展注入“强心剂” 

“一是同大家谈谈心，二是给大家鼓鼓劲，三是听听大家对当前经济形势、‘十四五’时期企业改革发展的意见和建议。” 这是7月21日习近平总书记主持召开企业家座谈会的开场白，一句句关切的话语，温暖了在场每个人的心。

与习近平总书记上一次召开企业座谈会明显不同，从“民营企业座谈会”变化为“企业家座谈会”，这也意味着参会企业范围更广，包括国有企业、民营企业、外资企业、港澳台资企业，还有个体工商户。会上，7位企业家代表先后发言，就当前经济形势、保护市场主体等提出意见和建议。

“我们发展的信心更足了。”“我们的心贴得更近了。”习近平总书记的讲话在企业家群体中引起热烈反响。对此，人民网就此回访了参会代表和其他多个行业的企业家，他们纷纷表示,“要把习近平总书记的殷殷嘱托转化为实际行动，增强信心、迎难而上，在危机中寻求机遇，为经济发展贡献力量。”

千方百计保市场主体

既是“定心丸” 也是“强心剂”

“面对面向习近平总书记汇报，很激动！总书记的重要讲话，很暖心，很鼓劲。总书记不时与大家交流互动，问得很细，为民情怀让人感动。”21日晚，刚刚赴京参加企业家座谈会的高德红外董事长黄立激动地表示。

“习近平总书记在讲话中强调加大政策支持力度，激发市场主体活力，使广大市场主体不仅能够正常生存，而且能够实现更大发展。”黄立说，这不仅让大家吃下了“定心丸”，更坚定了发展信心。

中国中化集团有限公司董事长、党组书记宁高宁回忆起会上的一幕：习近平总书记用了很长的篇幅讲企业才是经济发展的主体和市场的主体，国有企业、民营企业、外资企业、港澳台资企业、个体工商户等，缺一不可。企业做活了，中国的就业就好了，中国的经济就好了，要感谢企业家。他说，“习近平总书记说到这段话的时候，现场掌声雷动，久久未能平息。”

其中一句“要支持企业家心无旁骛、长远打算，以恒心办恒业。”让宁高宁印象深刻,颇为触动。他表示，“习近平总书记通过与企业家面对面的对话，把对国家经济形势和对未来的判断传达给我们，并提出下一步将继续加强对企业的政策支持，这极大地增强了我们的信心。”

歌尔股份有限公司董事长姜滨同样表达了激动心情，“特别是在现场聆听习近平总书记的重要讲话，更是令我倍感振奋与鼓舞。”

作为民营企业家代表之一，姜滨围绕民营企业做大做强、激发企业活力等问题，提出了在资金支持、人才引进等方面的意见建议。他说，“习近平总书记的讲话深入浅出、特别中肯，多次强调要保护和激发市场主体活力，依法平等保护国有、民营等各种所有制企业产权和自主经营权，完善各类市场主体公平竞争的法治环境。这让我们感到特别温暖。”

上海品海饭店总经理赵宪珍表示，“要高度重视支持个体工商户发展，积极帮助个体工商户解决租金、税费、社保、融资等方面难题，提供更直接更有效的政策帮扶。”总书记这句话令自己感触颇深。

值得一提的是，在七位发言的企业家中，赵宪珍是个体工商户的代表，也是唯一一个女性代表。“我深受鼓舞，心潮澎湃。能代表全国8200多万个体工商户和习近平总书记谈谈心声，讲讲我们遇到的困境、解决的困难，感到很激动。”赵宪珍说。

“习近平总书记的重要讲话，聚焦突出问题，回应社会关切，具有很强的针对性和指导性，为广大市场主体攻坚克难、实现更大发展注入强大信心和动力。”海康威视方面表示，公司仍将推进全球化布局，以恒心办恒业，与全球上下游合作伙伴一起，全力以赴、努力实现高质量发展。

“聆听习近平总书记的讲话，倍感亲切。”微软全球资深副总裁、微软亚太研发集团主席洪小文表达了内心的感受。

外资企业代表之一的松下电器（中国）有限公司总裁赵炳弟表示，有幸能参与其中，无上荣幸。“讲话高瞻远瞩、意味深远，具有很高的战略价值和意义，对于激发市场活力，鼓励企业在华发展提出了指导性建议。”

五点希望 殷殷嘱托

兼程并进 在创新中着力实践

在讲话中，习近平总书记对企业家提出了五点希望：第一，希望大家增强爱国情怀；第二，希望大家勇于创新；第三，希望大家诚信守法；第四，希望大家承担社会责任；第五，希望大家拓展国际视野。

对此，身处在创新时代下的企业家们有着切身感受。

“习近平总书记讲自主知识产权和核心技术是企业的‘命门’，我们在工作中也深有体会。”据宁高宁介绍，中化集团和中国化工集团分别是源自老的外经贸部和化工部企业，在发展过程中都遇到过挫折甚至有生存的挑战。从公司不断调整战略、转型发展的过程回头看，真正对发展起到了关键作用的是研发创新，是科学技术。

交通银行董事长任德奇表示，习近平总书记的重要讲话，也为银行业做好“六稳”工作、落实“六保”任务指明了方向。“银行业与实体经济唇齿相依。响应总书记的号召，全力支持实体经济，做好保企业、稳就业工作，支持中小企业渡难关，银行业责无旁贷。”任德奇说，下一步交行将在金融服务中小企业等薄弱环节上，加大展期、续贷、减费让利等纾困政策力度，更加注重运用金融科技手段拓宽金融服务实体范畴，着眼破解双循环格局形成过程中中小企业存在的“融资难”和“融资贵”问题，进一步增强金融服务实体、让利实体质效。

“我们将会持续坚持‘优秀者死，卓越者生’的理念，争做行业引领者。”姜滨说，歌尔坚持走创新发展之路，每年将营业收入8%左右投入研发，目前累计申请专利20000余项。

“习近平总书记的讲话让我们倍感振奋，让我们更坚定了创新发展的信心。”京东集团党委副书记、副总裁曾晨向记者表示，习近平总书记对中国企业提出了新的要求，这是统观世界政治经济发展全局提出的重要认识论和方法论。

“习近平总书记多次强调勇于创新，我感触特别深。”黄立说：“在习近平总书记的鼓励与国家政策扶持下，多年来，高德红外坚持不懈推进自主创新，研制并批量生产具有完全自主知识产权、达到国际先进水平的红外探测器核心芯片，逐步形成从底层核心器件到总体系统的完整技术积累和产业链布局，企业正处于历史上发展最好的时期。”

赵炳弟坦言，疫情引发社会变化，消费观念和企业的经营方式也将随之改变，松下加速健康养老事业战略和清洁技术落地，同时推进在新能源、物联网领域项目。他称，未来松下将始终以“日日新”的企业理念，发挥企业的创新力量，以多年来积累的优势经验与本地资源相结合，继续深耕中国市场，把中国事业做强做大，为中国经济社会的发展贡献力量。

全国工商联副主席、苏宁控股集团董事长张近东结合自身企业发展情况表示，苏宁正处于云化发展、开放赋能的新阶段。“我们将充分发挥智慧零售的优势深耕国内消费市场，通过业态创新助力消费升级，通过品质供给保障民生消费，通过持续投资助力区域发展。”

滴滴出行创始人兼CEO程维则承诺：滴滴出行一定认真学习领会习近平总书记的讲话精神，增强爱国情怀，勇于创新发展，积极承担社会责任，稳定和创造更多就业岗位，努力在我国社会主义现代化进程中发挥更大作用、实现更大发展。

畅通国际国内双循环

循道而行 打造未来发展新优势

很多人关心，未来中国发展之路该怎样走？习近平总书记的讲话，勾勒出了未来中国经济的发展方向：逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

“国内经济的快速恢复正得益于当前我们构建的以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。通过这两种互补的循环体系，既繁荣国内市场，也为全球化注入新的动力，为企业发展带来新机遇。”张近东表示。

张近东认为，作为企业需要利用好国际国内两个市场，化资源为优势，一方面深挖国内市场，加大投资力度，另一方面要加强自主创新，发展核心技术，在中国机遇中寻找企业机遇，争取获得更大发展。

“面对当前，企业家更应发挥创业精神，迎难而上，坚韧不拔，在保护好员工的同时，开拓思路全力发展。” 阳光保险集团创始人、董事长张维功说。

绿地控股董事长、总裁张玉良说也表示，习近平总书记的讲话让绿地更加坚定下半年保持高质量发展的信心，为全国社会经济发展大局贡献自己的力量。

“我们必须要坚定爱国的恒心。无论企业怎么发展，我们的根都在中国。中国拥有国内超大规模市场优势，扎根中国，深耕国内市场，是企业的爱国担当，也是企业发展之本。” 中国民间商会副会长、红豆集团董事局主席兼CEO周海江认为，红豆集团的纺织服装、橡胶轮胎、红豆杉大健康、园区开发商业地产四大产业，都是立足、深耕国内市场不断发展壮大的。

海信集团贾少谦总裁则介绍，新冠疫情发生后，海信集团给自己的定位是要勇做“压舱石”，表现出了强大的韧性。他表示，公司力争在8月份，集团收入追平去年，并在年底全面实现年初既定的经营目标，为“六稳六保”做出更大的贡献。（夏晓伦、毕磊、李彤、杜燕飞、初梓瑞、吕骞对本文亦有贡献）

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(责编：许维娜、夏晓伦)