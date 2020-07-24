股价遭爆炒 “不老药”概念龙头金达威接连提示风险

北京商报讯（记者 高萍）“不老药”概念在近期A股市场可谓火爆，龙头概念股金达威（002626）更是在近11个交易日股价翻倍。7月23日，金达威盘中再次一度涨停，股价创历史新高。金达威股价暴涨背后与受到“不老药”概念炒作不无关系。实际上，股价大涨期间，金达威曾提示投资者NMN产品（市场炒作的“不老药”概念）占公司的销售比例很低。7月23日晚间，金达威再度提示风险，称公司对NMN新产品市场前景并不确定，且未来可实现的销售规模亦不确定。

7月23日，金达威高开8.27%，经过一番震荡后，在投资者大量买单抢筹下，公司盘中逆市涨停。封板10分钟左右，金达威打开涨停。值得一提的是，午后开盘不久，金达威再度涨停。不过，临近尾盘，金达威再度开板，收涨6.4%。从全天走势来看，多空对决较为激烈。金达威单日成交金额达到40.11亿元，换手率为12.04%。

金达威7月23日再度大涨让公司股价短期内翻倍。东方财富数据显示，自7月9日-23日共计11个交易日，金达威区间涨幅累计达到100%。反观大盘走势，在此期间则上涨1.9%。而在近11个交易日内，金达威更是收获了8个涨停板，7月23日盘中最高价则创下公司上市以来历史新高。

金达威股价飙涨与遭到“不老药”概念炒作不无关系。据了解，NMN是烟酰胺单核苷酸Nicotinamide mononucleotide的简称，是人体中合成NAD+（辅酶I）的前体，NMN可以提高体内NAD+水平，被认为是一种具有抗衰老功能的保健品。

7月15日晚间，金达威发布股票交易异常波动公告，提示相关风险称，NMN产品占公司的销售比例很低。之后，金达威股价在7月16日经历了短暂的降温（当日公司股价收跌4.59%），但金达威在此后的7月17日-22日4个交易日内再度斩获3个涨停板。

股价飙涨背景下，7月23日晚间，金达威又一次提示风险称，公司对Doctor's Best推出的NMN新产品市场前景并不确定，且未来可实现的销售规模亦不确定，目前对公司的经营业绩不会产生重大影响。此外，金达威称，Doctor's Best并未对该产品的实际效用进行过明确承诺，且已明确提示该产品效用未经过FDA的评估，不用于诊断、治疗、治愈或预防任何疾病。针对NMN产品相关问题，北京商报记者致电金达威进行采访，但对方电话未有人接听。

7月23日盘后，交易所公布的金达威最新公开交易信息显示，公司股票遭到机构抛售。具体来看，7月21日-23日金达威价格涨幅偏离值累计达到25.33%。近3个交易日，金达威卖一席位为深股通专用，卖二、卖三席位均为机构席位。数据显示，两机构席位合计卖出金达威超2亿元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)