何桂立：我国网络强国建设迈上了新台阶

人民网北京7月24日电（记者毕磊 许维娜）7月23日下午，第19届中国互联网大会以网络大会形式在线召开，主题为“共迎网络新时代 共创产业新未来”。中国互联网协会副理事长兼副秘书长何桂立接受人民网专访时表示，以5G为代表的新一代信息网络基础设施建设，将成为未来互联网行业发展的核心驱动力。

人民网：过去的一年中国互联网发展取得了哪一些成就？

何桂立：2019年中国把握信息发展的历史机遇，稳步推进网络基础设施的建设，增强网络信息技术自主创新的能力，同时提升网络安全保障能力，夯实网络法治基石，优化网络营商环境，释放信息惠民红利。从具体的数字上来看，在能力建设方面，2019年我国4G基站总规模达到了544万个，固定宽带和移动宽带双双迈入了千兆时代。在产业发展层面，2019年中国网络零售交易规模首次突破10万亿元，共享经济市场交易规模也突破了3万亿元，同时像工业互联网产业规模也突破了8000亿元。通过以上一系列的这些成绩，表明我国网络强国建设又迈上了新的台阶。

人民网：请您预判一下今年互联网行业将有哪些发展新趋势？

何桂立：总体来看，以5G为代表的新一代信息网络基础设施建设，可以说将成为未来互联网行业发展的核心驱动力。一方面新基建的快速推进，可以加快工业互联网能力的全面提升，像工业互联网加新技术融合应用在实体经济的加速落地。另一方面在消费互联网领域，可以说5G的加这个场景的应用在推广，它可以有力的拉动信息消费快速增长，同时助力孵化一批互联网、新业态、新服务和新的应用。

人民网：今年的互联网大会是首次在线上举行，那与线下相比，您认为有哪些优势和不足呢？

何桂立：我的体会是这个线上跟线下确实有很大的不同，线上的方式它的受众非常的广泛，关注度就比线下的人数更多。线上的方式，传播力比线下更加的广泛。从今年中国互联网大会的主题和论坛的内容上来看，聚焦互联网技术，以及在抗击疫情、复工复产等方面，互联网技术发挥的重要的作用。同时从各个论坛的情况反映来看，也涌现出了很多在互联网创新技术创新应用方面的很多的视角和话题。通过这些能够使我国互联网产业能够在未来发展的更好。

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