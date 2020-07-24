福布斯发布2020年中国慈善榜 杨国强家族第12次入选

7月23日，福布斯中国发布2020年中国慈善榜。碧桂园创始人、集团董事会主席杨国强及其家族以15.2亿元的捐赠总额位列榜眼，在公益慈善领域持续作出贡献。这也是杨国强家族第12次入选榜单。

今年是福布斯中国第14次发布中国慈善榜。该榜单以中国民营企业家及企业2019 年度在公益慈善领域的现金捐款情况为依据，并将企业家及其管理企业的捐款额合并计算编制而成。

榜单显示，今年上榜的总共100 位企业家（企业）现金捐赠总额为179.1亿元，是继2011年、2017年、2018年、2019年之后，总捐赠金额第五次突破100亿元，但与去年的191.7亿元相比有所减少。此外，今年慈善榜上捐赠过亿元的企业家有35 位，捐赠总额达150.9 亿元。

自1997年第一笔大额捐赠算起，杨国强家族、碧桂园集团、国强公益基金会为社会累计捐赠超67亿元，涉及精准扶贫、职业教育、教学科研等各个方面。去年8月由碧桂园捐赠3亿元资金建设的临夏国强职业技术学校已经揭牌并开始招生，学校将坚持公益属性，对贫困家庭学生免除一切费用。

“授人以鱼不如授人以渔。”在杨国强看来，慈善事业的真正含义是帮助别人自救。自2018年起，碧桂园积极响应国家精准扶贫号召，把扶贫上升至主业高度，围绕党建、产业、教育、就业等方面探索精准扶贫新路径。碧桂园在全国的扶贫项目涉及16省57县，其中结对帮扶9省14县33.7万贫困人口，截至目前已助力13个贫困县脱贫摘帽，脱贫超31.8万人。

今年疫情爆发以来，中国企业和企业家们在驰援一线、抗击疫情的过程中发挥了不可或缺的作用，福布斯中国调研统计了2020中国慈善榜100家企业疫情期间的捐赠情况，其中提到，今年 2月，碧桂园集团通过国强公益基金会捐赠的全自主研发的集装箱煲仔饭机器人，为武汉一线医护和隔离人员免费提供24小时配餐服务，保障疫情期间相关人员的生活所需。整个疫情期间，碧桂园集团、国强公益基金会先后共捐赠2亿元设立抗疫基金，并出人、出力多方采购筹集防疫、生活物资，全力支持一线抗疫工作。（许维娜）

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