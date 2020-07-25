报告显示：我国数字经济规模稳居世界第二

本报讯（记者 赵鹏）中国网民已达13.19亿，电子商务年交易规模为34.81万亿元，网络支付交易额足有249.88万亿元……记者昨天获悉，中国互联网协会在2020年中国互联网大会上发布了《中国互联网发展报告2020》。
中国互联网协会副理事长兼副秘书长何桂立介绍，我国移动互联网用户规模已达13.19亿，占据全球网民总规模的32.17%；4G基站总规模达到544万个，占据全球4G基站总量的一半以上；移动互联网接入流量消费达1220亿GB，同比增长71.6%；电子商务交易规模34.81万亿元，已连续多年占据全球电子商务市场首位；网络支付交易额达249.88万亿元，移动支付普及率位于世界领先水平；全国数字经济增加值规模达35.8万亿元，已稳居世界第二位。
工信部部长苗圩则以视频方式发表致辞。他说，我国要加快新型基础设施建设，加快5G、工业互联网发展，提速“双千兆”网络建设，推动云计算、大数据、人工智能等技术创新和融合应用，加快实体经济数字化转型，不断培育新增长点、新动能。苗圩还特别提出，运营商应持续推进电信普遍服务和网络精准降费，深化网络扶贫。加快智慧城市、智慧交通、智慧社区建设。
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