10家外资企业看中国经济:“我们在中国发展的信心不会动摇”

“我们在中国发展的信心不会动摇”“中国经济的稳步复苏令人鼓舞”“透明、平等、开放、公平竞争的市场环境让我们充满期待”。在接受人民网财经记者专访的过程中，多家外资企业负责人明确表示看好中国经济发展前景，对企业在中国的进一步发展充满信心。

7月16日，国家统计局发布了2020年上半年国民经济运行情况，二季度增长由负转正，中国经济运行实现稳步复苏。近日，商务部数据显示，上半年全国实际使用外资4721.8亿元人民币，二季度实现同比增长8.4%，外商投资预期和信心稳定趋好。

今年以来，受新冠肺炎疫情和贸易保护主义的影响，世界经济陷入低迷、全球市场持续萎缩，包括外资企业在内的市场主体面临着不少困难和挑战。在这种情况下，有人开始质疑中国在全球供应链中地位是否稳固，甚至鼓吹“外资正在撤离中国”。然而，无论是中国经济半年报的优异成绩，还是中国政府出台的一系列稳外资稳外贸的政策，都充分证明了中国依然是带动世界经济复苏的主要力量。

点赞中国经济：疫情中显韧性 结构更趋优化

世界银行近日的一份预测报告显示，2020年全球GDP增速为-5.2％，其中主要发达经济体（美日欧）均为负增长。而中国经济半年报则成为低迷中的一抹亮色，第二季度GDP同比增长3.2%，经济增速由负转正，上半年主要指标恢复性增长。

中国经济上半年“成绩单”同样收到外资企业关注，多位外资企业负责人点赞中国经济，认为经济增速高于市场预期，在疫情中凸显了经济发展韧性，中国经济结构也得以优化升级。

毕马威中国首席经济学家康勇在接受人民网财经专访时认为，一季度中国经济受新冠肺炎疫情冲击，首次出现季度负增长，但是二季度中国加快复工复产节奏，经济增速也顺利由负转正，并高于市场预期，取得了令人瞩目的成绩。

“工业增加值连续3个月出现正增长，在6月整体增速为4.8%的基础上，高技术产业尤其表现亮眼，6月同比增速高达10%，在疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进的大环境下，制造业已逐步恢复稳定增长态势。出口方面的数据也好于预期，以人民币计价的出口自4月起连续3个月同比正增长，也推动了二季度中国经济增速转正。” 康勇说。

尼尔森中国区总裁Justin Sargent则表示，中国经济在这次疫情中展现出了极大的韧性。从第二季度开始，中国经济、特别是消费市场开始呈现积极的复苏迹象，在接下来的一段时间，复苏将是消费市场的一个重要主题。他同时介绍说，尼尔森最新的CEO调查也显示，5月份企业领导者信心增强，在被问及如何预测疫情对企业的影响时，75%的受访人对今年下半年的情况感到乐观。

安永大中华区税务全球合规申报及咨询主管合伙人谭绮认为，全国城镇调查失业率有所下降，完成全年目标任务的62.7%，表明“稳就业”工作正在扎实推进，且取得一定成效，就业数据的稳定向好显示当前企业的经营困难得到一定程度上的缓解。

“虽然上半年全国规模以上工业增加值和第三产业增加值均同比下降，但其中，高技术制造业和现代服务业等不负众望，增加值增长明显，显示出这些新兴领域产业较强的韧性，同时也预示未来中国的经济结构将持续优化，安永也将继续对这些产业保持关注。”谭绮对人民网财经表示。

谈到中国经济社会发展的强大韧性，安佰深私募股权投资集团全球高级合伙人兼大中华地区总裁张曦轲也认为，规模工业和高技术制造业恢复相对较快，网上销售等新经济领域表现突出，说明中国制造大国的地位稳固，经济新动能态势强劲。在全球经济因疫情普遍经受严重打击的背景下，中国外贸出口表现亦好于市场预期，这充分说明中国的经济结构调整显示出了积极成效。

看好中国市场：营商环境优化 市场潜力巨大

国际产业链供应链是在经济全球化过程中企业长期选择形成的。疫情冲击着全球经济，但中国稳定的营商环境、较强的综合竞争优势、超大规模的市场优势和内需潜力，正成为不少外资企业扩张产业链的必然选择。

商务部数据显示，6月当月，全国实际使用外资1170亿元人民币，同比增长7.1%；二季度实现同比增长8.4%，较一季度（下降10.8%）回升明显。分行业看，1—6月，高技术服务业实际使用外资同比增长19.2%。

高通中国区董事长孟樸在接受人民网财经专访时表示，作为一家跨国企业，高通的快速发展，受益于中国经济发展以及不断优化的营商环境。上半年的经济稳步复苏，以及中国推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢的政策和决心，让我们备受鼓舞。高通在中国发展的信心不会动摇，对中国合作伙伴的支持不会减少，我们对中国经济的未来发展充满信心。

“从我们所处的行业来看，中国政府优先发展新基建，通过数字经济重构经济增长新格局，尤其是大力发展5G，将有助于在全国经济逐渐恢复正常的同时，促进经济复苏并为长远的发展打下坚实的基础，这也将大大增加中国的投资吸引力。” 孟樸说。

松下电器中国东北亚公司总裁CEO本间哲朗在接受人民网财经专访时这样表示，松下于1978年进入中国市场，可以说是中国营商环境改善的见证者。当前，外资看好中国市场，还因为中国市场具有无可比拟的优越性，体现在：中国有巨大的市场规模；全民应用智能手机、对新技术能快速吸纳；有尊重创新、允许失败的社会风气和土壤；中国拥有大量技术人才；拥有强大的产业供应链。松下认为中国绝不仅仅是制造大国、消费大国，现在的中国更是创新大国、工程大国。

波士顿咨询（BCG）中国区主席，董事总经理、全球资深合伙人廖天舒认为，营商环境的持续改善显示了中国进一步对外开放的决心和信心，也给在中国的外企深耕本土市场注入了信心。

“中国经济正从追求经济高速增长到努力推动经济高质量发展，从推动中国制造向中国创造升级的进程之中，中国经济的转型升级也会给扎根本土的外企带来更多的积极影响和发展机会。” 廖天舒表示。

把握中国机遇：规模经济有红利 消费市场很广阔

谈到如何看待中国经济未来的发展前景时，欧莱雅中国总裁兼首席执行官费博瑞在接受人民网财经专访时认为，外资企业要积极把握中国发展的机遇，利用广阔的消费市场提供更加优质的产品、服务和体验。

“疫情阻挡不了中国人民对美好生活的向往。特殊时期也触动了更多人对生命、对生活、对社会的重新思考，品质消费、健康消费、理性消费、责任消费等‘美好消费’观念呼之欲出，这为我们持续加码投资中国市场，加快科技创新提供了信心。”费博瑞表示。

“中国政府不断出台帮扶外商投资的利好政策，也让企业在严峻的经济环境下有了勇气。政府出台地方版优化营商环境，为企业提供资金补助及人才招募等经营帮扶，全力支持各工厂快速复工复产，这是企业与社会经济稳定、动能积蓄的重要支撑，也是提升和促进未来发展的核心竞争力。” 作为1995年便扎根中国市场的外资企业，大金（中国）投资有限公司副总经理王剞在接受人民网财经专访时这样说。

费列罗中国区总经理马如城（Mauro De Felip）则看好中国电子商务领域蕴藏的广阔发展空间与增长潜力。马如城对人民网财经表示，中国拥有全球增长最快的消费市场，随着城市化进程加快和中产阶级规模不断扩张，中国消费者群体日益庞大，消费需求日趋多元。

“更重要的是，中国政府进一步推动开放、优化营商环境的举措与决心令费列罗在内的外资企业备受鼓舞。这不仅会进一步激发中国国内的市场活力，同时也为后疫情时代全球经济的稳定发展作出重要贡献。中国政府释放出的积极信号，使得外资企业与海外投资者对于中国市场的信心不断增强。” 马如城表示。

“对于外资企业来说，最大机遇就是中国市场规模本身。尽管新冠疫情的阴云笼罩着全球，但中国外商投资走势稳健。中国的消费迭代升级、多元需求迸发，还有层出不穷的新业态、新模式，都源源不断激活着消费潜能。鉴于中国庞大且富有潜力的市场以及在面对疫情时所表现出的强大韧性，外商投资企业将有更充足的信心。”安永大中华区税务全球合规申报及咨询主管合伙人谭绮说。

(责编：孙阳、杨曦)