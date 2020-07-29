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岗位需求多元、薪资水平较高、工作方式灵活

数字经济就业吸纳能力强

2020年07月29日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月28日电  （记者韩鑫）28日，中国信息通信研究院与数字中国产业发展联盟等联合发布《中国数字经济就业发展研究报告》（以下简称《报告》）。通过选取数字经济就业关键词，对国内数十家主流招聘平台进行检索，共收集获取数字经济招聘信息超过168万条，招聘人次近5200万，显示当前我国数字经济岗位招聘人数众多，就业需求旺盛。

　　根据《报告》，数字经济就业是以数字技术创新应用为核心技能，依托信息网络进行研发、生产、服务、管理等工作任务的相关就业。伴随着数字经济蓬勃发展，数字经济就业呈现出新特征——

　　一方面，岗位需求多元化，就业吸纳能力不断增强。《报告》认为，数字经济就业的低、中、高学历岗位分布均衡，部分岗位对工作经验和学历要求较为宽松，对于降低入职与转行门槛，提供相对公平的就业机会，吸纳广泛就业群体发挥重要作用。另一方面，就业薪资水平较高，人才吸引能力强。《报告》指出，数字经济就业平均薪酬水平较高，具备较强的人才吸引力；教育回报较高，人才积累和素质提升的激励作用显著。此外，工作方式灵活化，兼职岗位需求旺盛。数字经济兼职岗位招聘人数众多，兼职薪资支付方式以计件计时为主，凸显岗位灵活性特征。

　　数字技术与实体经济深度融合催生出许多新产业、新业态和新模式，使得数字经济就业关注度持续上升，就业吸纳能力持续增加，引领就业新趋势。《报告》指出，从市场关注度来看，热门岗位以技术类岗位为主，开发工程师、设计/美工师岗位数量最大。此外，新型岗位大量涌现，岗位类别呈现多样化。在零工经济、平台经济、共享经济等新模式新业态引领下，网络销售、网络运营、短视频审核、数据标注等新岗位不断涌现。但也应看到，数字经济岗位间薪资差距较大，高端技术岗位人才仍稀缺；同时，岗位要求兼顾硬实力和软实力，对从业者心理素质要求较高。

　　从发展趋势来看，数字经济正在推动形成就业新趋势，实现从固定就业到弹性就业，从传统就业到新兴就业，从雇用就业到灵活就业，从专业型就业到复合型就业转型的特点。从就业吸纳能力来看，数字经济就业成为助力下岗职工、残疾人、退役军人等群体就业的重要渠道。

　　随着我国数字经济规模不断壮大，数字产业化领域业务范围迅速拓展，传统产业加速数字化转型，派生出大量新职业需求，创造出一大批新增就业。中国信通院政经所副所长何伟认为，我国数字经济发展动力足、潜力大、空间广，未来有望吸纳更广泛的就业群体。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月29日 13 版）
(责编：牛镛)
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