外资增长速度稳定 中国经济“下半场”有后劲

原标题：中国经济“下半场”有后劲

□ 本报记者 靖 雯

统计数据显示，今年上半年中国实际使用外资和货物进出口呈现出逐步企稳的势头，6月当月实际使用外资额、进口额、出口额同比增速均实现正增长。

业内人士分析，随着各项政策落地，中国经济在下半年仍有不少稳定发展的有利因素。

外资增长速度稳定

中国人民大学高礼研究院助理教授王鹏在接受国际商报记者采访时表示，中国社会恢复发展，经济呈现向好的趋势。相关数据显示，今年上半年中国实际使用外资4721.8亿元，下降1.3%，降幅比一季度收窄9.5个百分点，比1-5月收窄2.5个百分点，总体好于预期。其中，6月份实际使用外资1170亿元，增长7.1%；二季度同比增长8.4%，比一季度（下降10.8%）回调明显，外商投资预期和信心稳定趋好。

王鹏认为，外资投入行业和外资来源地呈现多样化的趋势。分行业看，1-6月高技术服务业实际使用外资额同比增长19.2%，其中信息服务、检验检测服务、研发与设计服务分别增长20.9%、8.7%和35.7%。在主要投资来源地中，中国香港、新加坡、美国实际投入外资金额分别增长4.2%、7.8%和6%，“一带一路”沿线国家实际投入外资金额增长2.9%，东盟实际投入外资金额增长5.9%。

中银香港金融研究院经济学家丁孟对国际商报记者表示，一季度以来外商直接投资有所回升反映出国内疫情受控后复工复产初见成效。主要受欧美国家降息和大幅度量化宽松影响，中国与主要发达国家利差扩大，资本流入幅度较大，特别是债券市场通过债券通有大规模资本流入。人民币汇率年初以来仅小幅走弱，主要受美元近期贬值带动人民币汇率升值影响。

对外贸易迎来蜕变

数据显示，上半年中国进出口贸易总额20289.93亿美元，同比下跌6.10%，降幅比前5个月收窄1.62个百分点。丁孟分析，在此期间中国进出口增速受疫情影响有所回落，但随着中国疫情受控和欧美国家逐步解除社交封锁，中国的进口额和出口额同比增速都有所反弹。

王鹏认为，目前国内产能逐步恢复，但国外传统产品订单受疫情影响仍在减少。与此同时，也应该注意到新产品订单明显增加的现实，比如医疗物资、社会防控等领域产品。以人民币计，中国的出口自4月份起连续3个月实现正增长，进口6月份实现正增长，上半年进出口、出口和进口降幅分别收窄至3.2%、3%和3.3%。从国际比较看，根据世贸组织最新数据，前5个月中国进出口高于全球主要经济体的平均水平。

“总体来说，我觉得随着全球疫情形势的发展，中国利用外资的形式和结构会有所改变，外贸发展就是一个典型的例子。从长远来看，美国对中国的第二步‘脱钩’战略，即未来中国贸易脱钩、经济脱钩、科技脱钩将会是一个长线的过程，而且不太容易实现。”王鹏如是说。

光大银行金融市场部分析师周茂华在接受本报记者采访时分析，上半年中国外贸呈现出整体韧性足、质量不断提升、结构不断优化、新外贸业态发展迅速及进口表现强劲的特点。

周茂华认为，下半年，由于疫情叠加贸易摩擦与地缘政治因素，中国外贸仍面临较大压力，但外贸最糟糕的二季度已过去，预计下半年延续修复性走势，外贸对中国经济拖累的边际效应将减弱。

随着疫情防控态势逐步向好和一系列支持外贸政策的红利释放，中国多元化外贸战略及外贸新业态将得到长足发展；此外，全球需求缓步修复也在一定程度上利好中国外需。国内采取一系列托底经济政策也有望带动内需复苏进一步加快，中国下半年大宗商品等进口仍将保持强劲增长格局。

目前，由于国内部分外向型中小企业仍未完全脱困，企业存在资源闲置的现象，社会也面临着就业压力等问题。对此，周茂华建议从供需两端发力，继续为外贸企业改革提供政策支持，引导企业拓展海外市场的同时，围绕国内需求积极转型，刺激消费潜力的释放。

(责编：李都也(实习生)、李栋)