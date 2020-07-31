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维信诺亮相UDE柔性折叠展区

2020年07月31日15:29  来源：人民网-财经频道
 

7月31日，以“屏观世界，智享生活”为主题的第二届国际显示博览会（UDE2020）在上海新国际博览中心开幕。据了解，本次展会特设柔性折叠展区，聚焦OLED业务的维信诺公司携柔性AMOLED 360°折叠终端、O-Flex环绕屏解决方案等前沿OLED产品亮相，助力终端品牌创新更多新形态产品。

智能手机当前正借助OLED屏幕突破创新瓶颈，曲面屏、环绕屏、折叠屏等各种形态不断呈现，以小身材的便携终端实现大屏幕的视觉体验。”维信诺相关负责人介绍，OLED 屏幕因具有可弯曲、可折叠、高亮度、自发光、超轻薄等技术优点，能使终端实现“以形为屏”的各种产品形态，从而更能满足消费者日益个性化的需求。

上述负责人表示，维信诺在UDE展出的柔性AMOLED 360°折叠终端则进一步探索折叠终端成为更为实用、更易用的应用，可实现内折、展开以及外折三种形态的无缝切换。

具体而言，产品内折状态下可保护屏体，减少在出行中的磨损；展开后的大屏状态可满足办公、娱乐等多场景、多任务使用需求；外折状态可实现小屏化单手操作及信息流快速浏览，从而实现人们日常生活的全场景覆盖。

据悉，维信诺自2015年起就拥有在智能穿戴、方形圆形手表、各尺寸智能手机、车载OLED显示、卷曲折叠类显示等各类产品上的应用。以维信诺展出的双向动态弯折柔性AMOLED屏幕为例，该产品为实现双向动态弯折做出探索，内外弯折半径为5mm，弯折次数超20万次，完全可满足日常使用需求。

同时，维信诺在终端产品追求的细分领域的显示技术创新上也有新突破。维信诺相关负责人表示，今年还推动了144Hz刷新率OLED超竞屏的量产应用，实现首个可量产屏下摄像头解决方案的发布。截至目前，维信诺已实现高刷新率、屏下摄像头、屏下指纹、On-cell触控一体化、超窄边框、通孔全面屏等核心技术在AMOLED显示的应用。（牛广文）

(责编：许维娜、毕磊)
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