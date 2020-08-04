意大利外贸状况报告:新兴市场国家将引领全球贸易复苏

本报罗马8月3日电 （记者叶琦）意大利对外贸易委员会近日发布年度外贸状况报告称，2020年意大利出口总额预计将下降12%。后疫情时代全球贸易复苏将主要由亚洲新兴市场国家引领，中国贡献尤为突出。

报告指出，以中国为代表的新兴市场国家，将借助电子商务应用的高速发展和普及，推动消费及经贸复苏。其中，中国市场的电子商务增长速度将达到11%。意大利《共和国报》报道认为，中国经济显示出令人鼓舞的反弹，比预期更快、更坚实，显示出中国政府采取的严格防控措施正取得重大成果。

《 人民日报 》（ 2020年08月04日 17 版）

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