意大利外贸状况报告:新兴市场国家将引领全球贸易复苏

本报罗马8月3日电 （记者叶琦）意大利对外贸易委员会近日发布年度外贸状况报告称，2020年意大利出口总额预计将下降12%。后疫情时代全球贸易复苏将主要由亚洲新兴市场国家引领，中国贡献尤为突出。
报告指出，以中国为代表的新兴市场国家，将借助电子商务应用的高速发展和普及，推动消费及经贸复苏。其中，中国市场的电子商务增长速度将达到11%。意大利《共和国报》报道认为，中国经济显示出令人鼓舞的反弹，比预期更快、更坚实，显示出中国政府采取的严格防控措施正取得重大成果。
《 人民日报 》（ 2020年08月04日 17 版）
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海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】
商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】
商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】