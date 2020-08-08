创业板注册制“打新”盛宴开席

本报讯（记者 孙杰）从今年6月相关制度规则集中推出后，创业板注册制就一直快马加鞭推进，如今终于迎来“打新”盛宴开席时刻。昨天，股民们就尝到了创业板注册制下“打新”的滋味。当日，锋尚文化、美畅新材2只个股率先启动申购，成为创业板注册制下首批申购新股。按照目前节奏，市场人士预计，8月中下旬就可能看到首批试点注册制的创业板股票挂牌上市。

昨天启动申购的锋尚文化是一家北京企业，发行价为138.02元，创出创业板史上最高发行价，因此备受关注。如成功发行，锋尚文化募资总额将达24.87亿元。有测算显示，如按照去年以来创业板新股上市平均一字板涨幅218%计算，中一签即500股锋尚文化，有可能大赚超15万元。

另一家美畅新材，发行价为43.76元，公司主要产品为电镀金刚石线，95%以上的产品是用于光伏晶硅片的切割，属于耗材。

值得注意的是，创业板注册制新股申购本周将密集上演。除首批两家锋尚文化和美畅新材外，本周三、四、五均有创业板新股申购。其中8月5日，蓝盾光电申购；8月6日，捷强装备申购；8月7日，大宏立、卡倍亿、安克创新申购。

需要注意的是，创业板实施注册制改革后，按照新的创业板投资者适当性管理办法，其交易规则已发生明显变化。如果投资者还未开通创业板权限，需在“打新”前开通。新申请开通创业板交易权限的个人投资者需满足两个条件：一是权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均应不低于人民币10万元（不含通过融资融券融入的资金和证券）；二是参与证券交易24个月以上且满足相关风险等级要求等。如果投资者是4月28日前开通的创业板权限，需要重新签署创业板投资风险揭示书，否则无法参与创业板注册制下股票的发行申购、交易等。

据深交所官网数据，截至8月3日已有18家创业板企业IPO获得证监会同意注册。市场人士分析，企业从启动发行到完成上市最快只需3周。这意味着，8月中下旬就可能看到首批试点注册制的创业板股票挂牌上市。届时，创业板交易规则将同步进行切换，与科创板规则接轨，创业板新股上市的前5个交易日将不设涨跌幅限制，此后个股涨跌幅由如今的10%进一步放宽至20%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)