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央行在港发行300亿元票据

体现全球投资者对中国经济信心

2020年08月14日05:00  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京8月13日电  （记者吴秋余）8月13日，中国人民银行在香港成功发行了两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据200亿元，1年期央行票据100亿元，中标利率均为2.70%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，包括美、欧、亚洲等多个国家和地区的银行、央行、基金等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量约624亿元，接近发行量的2.1倍，表明人民币资产对境外投资者具有较强吸引力，也体现了全球投资者对中国经济的信心。

　　据悉，2018年11月以来，中国人民银行逐步建立了在香港发行人民币央行票据的常态机制。本次发行为到期滚动发行，发行后香港人民币央行票据余额仍为800亿元。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月14日 08 版）
(责编：曹昆、马昌)
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