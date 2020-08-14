商务部：前7个月外商在华新设企业18838家

本报综合消息8月13日，商务部外资司司长宗长青在国务院新闻办举行的政策例行吹风会上介绍，今年以来我国吸收外资增幅实现了由“负”转“正”，总体好于预期。1-7月全国实际使用外资5356.5亿元，同比增长0.5%（不含银行、证券、保险领域），比1-6月回升了1.8个百分点，由负增长转为正增长；7月当月全国实际使用外资金额634.7亿元，同比增长15.8%，连续第4个月实现单月吸收外资正增长。1-7月，外商在华新设企业18838家，充分证明了中国市场的吸引力。

宗长青说，今年以来我国吸收外资主要有三个特点：一是服务业发挥支撑作用。1-7月服务业实际吸收外资4145.9亿元，同比增长11.6%，占我国吸收外资的77.4%。二是主要投资来源地保持稳定。香港地区、新加坡、英国等实际投入外资金额同比分别增长8.2%、4.6%和48.6%。三是外资大项目持续落地。1亿美元以上外资大项目到资占比达68%。

宗长青谈到，今年以来稳外资工作成效好于预期，主要有以下四方面原因：一是得益于党中央、国务院高度重视。把稳外资作为“六稳”“六保”的重要内容，特别是习近平总书记统筹疫情防控和经济社会发展，明确提出“稳住外贸外资基本盘”新要求，为稳外资工作指明了方向，使各级各部门形成了稳外资的工作合力。

二是得益于应对新冠肺炎疫情稳外资政策的持续加码。围绕助企纾困和进一步扩大开放，国务院常务会议两次审议出台稳外资新政，修订发布新版全国和自贸试验区两个负面清单，商务部以及相关部门和地方还出台了一系列稳外资配套措施，有效对冲了疫情带来的不利影响。

三是得益于对外资企业服务保障力度加大。建立健全外贸外资协调机制，成立重点外资项目工作专班，协调推动相关部门和地方开展“一对一”服务，4个月来仅工作专班就牵头协调解决外资企业和外资重点项目防疫物资保障、上下游产业协同、高管和技术人员入境等复工复产各类问题170多项。

四是得益于营商环境不断改善。新的外商投资法及其配套法规今年正式实施，全面取消商务领域外资企业设立变更的审批和备案，外商投资实行信息报告制度，投资自由化、便利化程度提升，外商投资预期和信心稳定趋好。

(责编：李都也(实习生)、李栋)