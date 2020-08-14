前7个月外商在华新设企业超1.8万家

据新华社北京8月13日电（记者 王雨萧）商务部外资司司长宗长青13日说，据商务部统计，今年1至7月，外商在华新设企业18838家，大多数跨国公司持续看好中国、在中国长期经营发展的战略没有变。
在当天举行的国务院政策例行吹风会上，宗长青表示，一些企业基于要素成本、贸易环境、供应链稳定等方面的考虑，调整产业布局和全球资源配置，多属正常市场行为。但个别国家和地区有政府干预过度泛化的迹象，少数政客甚至鼓吹产业链“去中国化”。
宗长青指出，尽管如此，中国仍然是大多数跨国公司主要的投资目的地。特别是今年以来，我国疫情防控取得重大战略成果，实现经济由降转升，使包括外资企业在内的各类企业复工复产情况好于全球，更加坚定了外商投资中国的信心。
他强调，下一步，商务部将把稳外资市场主体作为重中之重，着力解决好当前外资企业反映较为集中的融资难、人员入境难、项目实施难等问题。加快修订《鼓励外商投资产业目录》，深化服务业扩大开放试点，发挥好自贸试验区、国家级经开区等开放平台作用。落实好外商投资法及配套法规，进一步提升我国营商环境的市场化、法治化、国际化水平，让外商愿意来、留得住、能发展。
麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！ 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】
统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】
统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】
国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】