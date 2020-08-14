原标题：前7个月外商在华新设企业超1.8万家

据新华社北京8月13日电（记者 王雨萧）商务部外资司司长宗长青13日说，据商务部统计，今年1至7月，外商在华新设企业18838家，大多数跨国公司持续看好中国、在中国长期经营发展的战略没有变。

在当天举行的国务院政策例行吹风会上，宗长青表示，一些企业基于要素成本、贸易环境、供应链稳定等方面的考虑，调整产业布局和全球资源配置，多属正常市场行为。但个别国家和地区有政府干预过度泛化的迹象，少数政客甚至鼓吹产业链“去中国化”。

宗长青指出，尽管如此，中国仍然是大多数跨国公司主要的投资目的地。特别是今年以来，我国疫情防控取得重大战略成果，实现经济由降转升，使包括外资企业在内的各类企业复工复产情况好于全球，更加坚定了外商投资中国的信心。

他强调，下一步，商务部将把稳外资市场主体作为重中之重，着力解决好当前外资企业反映较为集中的融资难、人员入境难、项目实施难等问题。加快修订《鼓励外商投资产业目录》，深化服务业扩大开放试点，发挥好自贸试验区、国家级经开区等开放平台作用。落实好外商投资法及配套法规，进一步提升我国营商环境的市场化、法治化、国际化水平，让外商愿意来、留得住、能发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)