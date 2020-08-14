多部门晒上半年"成绩单" "保市场主体"政策供给将持续加大

从加大减税降费支持力度，到缓解企业尤其是小微企业融资难融资贵，再到持续优化营商环境，多部门“多箭齐发”，为我国1.23亿户市场主体“输血减负”。保市场主体就是保经济基本盘，未来将有更多举措持续落地：减税降费政策落实力度将进一步加大，支持市场主体纾困发展；央行、银保监会将推动银行和保险企业更多地参与债券等资本市场，提供更多直接融资支持小微企业；年底前各省份要全部开通企业开办“一网通办”平台，企业营商环境将进一步优化。

近期，多部门纾困企业、保市场主体工作“成绩单”出炉。财税部门积极落实减税降费，确保政策直接惠及市场主体。今年1至6月，新增减税降费15045亿元，有效减轻了市场主体负担。国家税务总局局长王军12日表示，10万户重点税源企业数据显示，上半年每百元营业收入税费负担同比又下降0.65元。全国5000多万户小规模纳税人，免征增值税的约占92%，余下8%左右缴纳增值税的440万户纳税人征收率又从3%降为1%。

金融监管部门着力缓解企业融资难、融资贵。银保监会网站13日消息显示，银保监会主席郭树清在接受采访时表示，全国有2360多万家小微企业能拿到银行贷款。“三分之二以上的小微企业能拿到银行贷款，这个比例在全世界都是数一数二的。”他还透露，上半年大型商业银行普惠型小微企业贷款增速已达50%以上。中国人民银行行长易纲近日也表示，6月，普惠金融、小微企业、民营企业、制造业的贷款利率都降至历史新低，特别是普惠金融的贷款利率目前在5%左右，比去年下降0.8个百分点。直接融资方面，以注册制为核心的资本市场改革正在全面推进，为更多市场主体敞开直接融资的大门。Wind数据显示，今年1至7月，各板块累计募资超2500亿元。

优化营商环境、厚植中小企业成长土壤，也是保市场主体举措中不可或缺的一环。“今年上半年，虽然受到疫情冲击，但我国日均新设企业数量仍然保持在2万户左右，企业开办经营便利化在释放创业创新热情、激发市场活力方面，发挥了积极作用。”国家市场监管总局登记注册局局长杨红灿日前在国务院政策例行吹风会上表示。

“小微企业和个体工商户是各项保市场主体政策的主要着力点。”东方金诚首席宏观分析师王青对《经济参考报》记者表示，这些市场主体自身抗外部冲击能力偏弱，同时又是吸纳城镇就业的主力军，保住他们为保就业、保民生奠定了基础。

小微市场主体也切实感受到了政策红利。“按照政策规定，我们可以减按1%的征收率缴纳增值税，加上社保费和城镇土地使用税减免，上半年累计为我们减免了各项税费40多万元。目前，企业销售额比去年同期增长了30%。”河南朗陵罐酒公司负责人宋根明表示。

央行创新的直达实体的货币政策工具也为小微市场主体“雪中送炭”。“去年闹非洲猪瘟、今年闹新冠肺炎疫情，生猪全自动化管理设备的几十万元一下没了着落，但是没有抵押物，觉得向银行贷款张不开嘴。”

主要从事生猪、水果种植的白石头生态种养殖有限公司负责人说。人民银行出台普惠小微信用贷款支持政策后，湖南汝城新阳村镇银行了解到白石头生态种养殖有限公司情况，主动提出信用贷款方案，全额满足30万元企业融资需求，并与企业签订稳岗保障书。

到2019年年底，我国已有市场主体1.23亿户，其中企业3858万户，个体工商户8261万户。针对这一庞大群体，业内人士指出，一系列保市场主体政策将持续落地见效。

财政部部长刘昆表示，下一步，将围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，进一步加大减税降费政策落实力度，支持市场主体纾困发展，更好地促进经济平稳运行。郭树清表示，下半年，将继续推动企业债券的发行，推动银行和保险公司更多地参与债券等资本市场，提供更多的直接融资，来支持小微企业。银保监会、人民银行研究了一些储备性的政策，将根据市场的情况及时出台实施。杨红灿也表示，到今年年底前，各省份要全部开通企业开办“一网通办”平台，实现企业开办全程网上办理，压缩企业开办时间至四个工作日以内或更少。

“要保持政策的连续性和稳定性。”王青表示，下半年市场主体的融资成本和税费负担还要保持一定的下降幅度，特别是要通过政策工具创新等手段，重点解决小微企业融资难、融资贵问题。一批优化营商环境的具体政策也可借势出台，强化企业产权和自主经营权保护，推动疫情期间涌现的新业态、新动能持续壮大。

(责编：李都也(实习生)、李栋)