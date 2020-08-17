银行业净利骤降近10%，怎么回事？

“二季度银行利润负增长，主要是让利政策下拨备计提力度加大，以及市场利率波动的阶段性干扰，预计下半年利润大幅下台阶可能性低。”

8月10日晚，银保监会发布今年二季度银行保险业主要监管指标。数据显示，上半年我国银行业总资产实现平稳增长，但净利润同比下跌9.4%，同时二季度末不良贷款余额和不良贷款率双升。

那么，该如何看待银行上半年这样的表现？接下来，银行业该怎么做？

让利1.5万亿“动真格”

银行利润“跳水”

一季度，银行业净利润在国内GDP负增长的背景下仍有近6%的正增长。但到了二季度，银行净利润出现负增长。数据显示，上半年，商业银行累计实现净利润1万亿元,同比下降9.4%，平均资本利润率为10.35%。商业银行平均资产利润率为0.83%，较上季末下降0.15个百分点。

具体来看，上半年除外资行外，其余商业银行净利润均出现负增长。上半年，国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行净利润分别为5328亿元、2188亿元、1424亿元、24亿元、1156亿元，同比下降12.04%、8.49%、2.06%、35.14%、11.42%。

为何上半年银行业净利润大幅缩水？

招联金融首席研究员董希淼认为，银行净利润同比下降不是商业银行自身经营能力恶化，而是商业银行大幅度向实体让利的结果，是银行业金融机构勇于担当、共克时艰的体现。

6月17日，国务院常务会议明确提出推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。

“银行净利润同比下降9.4%，其中银行净息差下降1个BP，这也是银行加大实体经济让利的体现。”民生银行首席研究员温彬分析，今年银行加大对实体经济的让利，上半年银行的LPR利率下降30个BP。实际贷款利率的下降幅度逾30个BP，但银行的负债成本下降幅度相对有限，所以整个净息差处于收缩状态。

不过，温彬强调，虽然利润同比下降，金融机构加大对实体经济让利幅度，有助于实体经济发展，为经济可持续回升发挥金融机构保驾护航的作用。

中信证券指出，二季度银行利润负增长，主要是让利政策下拨备计提力度加大，以及市场利率波动的阶段性干扰，预计下半年利润大幅下台阶可能性低。

与此同时，受疫情冲击影响，不少中小企业的破产亏损也是造成银行利润下滑的原因之一，也导致银行业不良贷款余额和不良率出现双升。2020年二季度末，商业银行不良贷款余额2.74万亿元，较上季末增加1243亿元；商业银行不良贷款率1.94%，较上季末增加0.03个百分点。

不过，我国商业银行风险抵补能力仍然较为充足。截至二季度末，商业银行核心一级资本充足率为10.47%，较上季末下降0.41个百分点；一级资本充足率为11.61%，较上季末下降0.34个百分点；资本充足率为14.21%，较上季末下降0.31个百分点。

国泰君安认为，银行业Q2利润虽有所下降，但核心指标的表现好于预期。比如，资产增速环比提升，扩表延续，并且息差环比仅收窄1BP，压力明显降低。此外，不良率仅小幅上升，而前瞻的关注率大幅下降，拨贷比更是持续提升。

温彬表示，受新冠肺炎疫情影响，一些企业信用风险暴露，导致商业银行不良贷款率和不良贷款余额小幅提升。从拨备覆盖率来看，但拨备覆盖率超过180%，虽然有所下降但仍远高于监管要求。

“因为风险有滞后效应，下半年的不良贷款率、不良贷款余额可能会进一步上升，但银行加大信贷的逆周期投放，有助于企业保持正常经营。”温彬指出，预计下半年经济的恢复性增长也有助于企业正常经营，资产质量总体而言保持平稳。

优化信贷结构

聚焦小微企、制造业

银保监会发言人此前在答记者问时对未来银行业提出了三大目标：

一要更大力度让利实体经济。千方百计降低企业，尤其是普惠型小微企业综合融资成本，推动金融系统全年让利实体经济1.5万亿元。

二要及时填补拨备缺口，全面覆盖风险损失。

三要切实补充资本。

那么，具体要如何让利1.5万亿元？

对此，央行货币政策司副司长郭凯在2020年上半年金融统计数据新闻发布作出解读：

一是利率的下行。

二是两项货币政策新工具加上前期的延期还款付息政策工具大约让利2300亿元的规模。

三是通过银行减少收费3200亿元。

从利率上看，目前已取得成效。“货币政策的引导使市场整体利率下行，带动了企业的融资成本明显降低。普惠金融、小微企业、民营企业、制造业的贷款利率都降至历史新低。特别是普惠金融的贷款利率目前在5%左右，比去年下降了0.8个百分点。”央行行长易纲在近日的采访中说。

而让利1.5万亿元的最终效果都要精准灌溉在小微和民营企业上。从数据上看，在信贷服务方面，截至二季度末，银行业用于小微企业的贷款快速增长，余额达40.7万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额13.7万亿元，较年初增速17.7%。保障性安居工程贷款6.6万亿元，同比增长为2.7%。商业银行信贷资产质量基本稳定。

易纲透露，6月末，有授信的市场主体近3000万户，有贷款余额的超过2300万户，这些主要是小微企业和个体工商户。

“下半年货币政策主要是服务小微，精准滴灌，银行在保持信贷合理增长的同时，会优化信贷结构，聚焦小微企业、制造业，进一步服务实体经济。同时，相对前期，货币政策会出现一些边际上的变化调整。”温彬表示。

但同时，银行在面对不良资产方面的压力也不容小觑。董希淼表示，商业银行一方面要采取多种措施加快存量不良资产的处置；另一方面要坚持标准，严格把关，严控新的不良资产产生。监管部门要继续采取针对性措施，支持商业银行尤其是中小银行多渠道、高效率地处置不良资产。

而在补充资本方面，国家也出台了相关政策。7月，国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议，决定着眼增强金融服务中小微企业能力，允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金。

易纲表示，下半年，货币政策要更加灵活适度、精准导向，切实抓好已经出台的稳企业保就业各项政策落实见效。综合运用多种货币政策工具，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年，同时注意把握好节奏、优化结构，促进普惠型小微企业贷款和制造业中长期贷款合理增长。

(责编：李都也(实习生)、李栋)