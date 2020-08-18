中国奥园发布中报：前七月销售604亿 城市更新项目加速转化

中国奥园2020年半年报线上业绩发布会。（来源：企业供图）

8月17日，中国奥园集团（以下简称“奥园”）召开2020年中期业绩说明会。会上，中国奥园集团董事会主席郭梓文表达了对上半年成绩单的认可：“2020年是非同寻常的一年。在这个大背景下，中国奥园积极主动应对市场变化，不断提升管理能力与效率，合同销售及经营业绩稳健增长，综合实力持续增强。”

郭梓文强调：“未来，中国奥园将更注重规模与效益的均好性，强化营销能力，加强风险管控，确保在复杂环境中保持稳定性，实现可持续、高质量的全面发展，为股东以及投资者带来稳定、长期的回报。”

随后，针对全年销售情况他表示，“未来几个月中国奥园将进一步加大销售力度，有信心完成全年销售目标。”

前七月销售604亿 接近全年目标的一半

郭梓文在致辞时表示，随着三月底、四月初销售中心和工地全面复工复产，公司销售恢复增长势头，前七个月实现合同销售604亿元，完成全年目标接近一半。

郭梓文介绍，报告期内，奥园的营业额稳健增长，利润率稳定。营业额同比增长19%至282亿元。毛利润同比增长18%至83亿元。核心净利润同比增长14%至28亿元；股东应占核心净利润同比增长21%至25亿元。

数据显示，截至6月30日，奥园已签约未确认的物业合同销售约人民币1800亿元，将于未来2年逐步确认。

同日，中国奥园旗下奥园健康生活集团（奥园健康：3662.HK）发布的2020年中期业绩显示，今年上半年，奥园健康实现收入约5.47亿元人民币，同比增长39.5%。毛利润、净利润、每股基本盈利分别同比增长：41.5%、24%、8.7%。

奥园方面表示，作为中国奥园旗下上市平台，奥园健康的高质量增长，也是中国奥园持续深化“一业为主，纵向发展”战略布局的进一步体现。

城市更新项目加速转化

中报数据显示，截止2020年6月，奥园拥有超过50个城市更新项目，提供额外可售货值约人民币6587亿元，其中粤港澳大湾区占95%。计入城市更新项目后，奥园的土地储备可售货值约人民币11602亿元，满足未来四至五年的发展。

郭梓宁介绍：“关于城市更新项目，上半年有4个项目陆续转为二级开发，下半年预计会有8到9个项目转化，为公司提供丰富的土地储备。目前，公司还有很多项目正在洽谈，未来会继续拓展以大湾区为重点的旧改项目，为未来储备优质的土地打下良好的基础。”

“经过多年的沉淀，中国奥园在城市更新方面已经形成六大优势，包括复合产业优势、本土企业优势、品牌口碑优势、人才优势、资金优势、示范项目优势。” 郭梓宁指出，同时，中国奥园也抱着开放包容的心态，与其他房企强强联合，优势互补。

开拓资产包拿地新模式 重点区域持续深耕

报告期内，奥园继续发挥收并购拿地优势，并关注招拍挂市场，持续增加土地储备。上半年共新增项目44个，新增可开发建筑面积约695万平方米，新增可售货值约832亿元。截至报告期末，奥园拥有的土地储备总建筑面积达4874万平方米，总货值约5015亿元。

7月，奥园完成了对金汉股份（000615.SZ）29.30%股份的收购，成为其实际控制人，将并入中国奥园财务报表。通过本次收购，中国奥园开拓资产包拿地的新模式。

中国奥园执行董事、营运总裁马军表示，中国奥园长期以来以收并购为主，对具备丰富土地的公司和资产包进行长期密切的跟踪。目前各项收购工作开展的非常顺利。预计下半年中国奥园销售货值达1700亿元，公司整体货量充足，对完成全年销售目标很有信心。

中国奥园执行董事、集团高级副总裁陈嘉扬则表示，中国奥园将继续在精细化管理方面加大力度，工程质量、安全水平以及运营效率持续提高。其进一步称，中国奥园通过本地化的策略，已在澳大利亚市场落地生根，完成了开发全周期，打响了奥园国际化的品牌。

此外，谈及负债率时，管理层透露，“公司对净负债率并没有严格的要求，很多机构会用90%来作为衡量标准，我们觉得80%左右还是比较合理的水平，公司目前的负债率也是在目标线下。”

(责编：许维娜、夏晓伦)