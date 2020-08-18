人民网>>财经

中国奥园发布中报：前七月销售604亿 城市更新项目加速转化

许维娜

2020年08月18日15:43  来源：人民网-财经频道
 

中国奥园2020年半年报线上业绩发布会。（来源：企业供图）

8月17日，中国奥园集团（以下简称“奥园”）召开2020年中期业绩说明会。会上，中国奥园集团董事会主席郭梓文表达了对上半年成绩单的认可：“2020年是非同寻常的一年。在这个大背景下，中国奥园积极主动应对市场变化，不断提升管理能力与效率，合同销售及经营业绩稳健增长，综合实力持续增强。”

郭梓文强调：“未来，中国奥园将更注重规模与效益的均好性，强化营销能力，加强风险管控，确保在复杂环境中保持稳定性，实现可持续、高质量的全面发展，为股东以及投资者带来稳定、长期的回报。”

随后，针对全年销售情况他表示，“未来几个月中国奥园将进一步加大销售力度，有信心完成全年销售目标。”

前七月销售604亿 接近全年目标的一半

郭梓文在致辞时表示，随着三月底、四月初销售中心和工地全面复工复产，公司销售恢复增长势头，前七个月实现合同销售604亿元，完成全年目标接近一半。

郭梓文介绍，报告期内，奥园的营业额稳健增长，利润率稳定。营业额同比增长19%至282亿元。毛利润同比增长18%至83亿元。核心净利润同比增长14%至28亿元；股东应占核心净利润同比增长21%至25亿元。

数据显示，截至6月30日，奥园已签约未确认的物业合同销售约人民币1800亿元，将于未来2年逐步确认。

同日，中国奥园旗下奥园健康生活集团（奥园健康：3662.HK）发布的2020年中期业绩显示，今年上半年，奥园健康实现收入约5.47亿元人民币，同比增长39.5%。毛利润、净利润、每股基本盈利分别同比增长：41.5%、24%、8.7%。

奥园方面表示，作为中国奥园旗下上市平台，奥园健康的高质量增长，也是中国奥园持续深化“一业为主，纵向发展”战略布局的进一步体现。

城市更新项目加速转化

中报数据显示，截止2020年6月，奥园拥有超过50个城市更新项目，提供额外可售货值约人民币6587亿元，其中粤港澳大湾区占95%。计入城市更新项目后，奥园的土地储备可售货值约人民币11602亿元，满足未来四至五年的发展。

郭梓宁介绍：“关于城市更新项目，上半年有4个项目陆续转为二级开发，下半年预计会有8到9个项目转化，为公司提供丰富的土地储备。目前，公司还有很多项目正在洽谈，未来会继续拓展以大湾区为重点的旧改项目，为未来储备优质的土地打下良好的基础。”

“经过多年的沉淀，中国奥园在城市更新方面已经形成六大优势，包括复合产业优势、本土企业优势、品牌口碑优势、人才优势、资金优势、示范项目优势。” 郭梓宁指出，同时，中国奥园也抱着开放包容的心态，与其他房企强强联合，优势互补。

开拓资产包拿地新模式 重点区域持续深耕

报告期内，奥园继续发挥收并购拿地优势，并关注招拍挂市场，持续增加土地储备。上半年共新增项目44个，新增可开发建筑面积约695万平方米，新增可售货值约832亿元。截至报告期末，奥园拥有的土地储备总建筑面积达4874万平方米，总货值约5015亿元。

7月，奥园完成了对金汉股份（000615.SZ）29.30%股份的收购，成为其实际控制人，将并入中国奥园财务报表。通过本次收购，中国奥园开拓资产包拿地的新模式。

中国奥园执行董事、营运总裁马军表示，中国奥园长期以来以收并购为主，对具备丰富土地的公司和资产包进行长期密切的跟踪。目前各项收购工作开展的非常顺利。预计下半年中国奥园销售货值达1700亿元，公司整体货量充足，对完成全年销售目标很有信心。

中国奥园执行董事、集团高级副总裁陈嘉扬则表示，中国奥园将继续在精细化管理方面加大力度，工程质量、安全水平以及运营效率持续提高。其进一步称，中国奥园通过本地化的策略，已在澳大利亚市场落地生根，完成了开发全周期，打响了奥园国际化的品牌。

此外，谈及负债率时，管理层透露，“公司对净负债率并没有严格的要求，很多机构会用90%来作为衡量标准，我们觉得80%左右还是比较合理的水平，公司目前的负债率也是在目标线下。”

(责编：许维娜、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved