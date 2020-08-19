沪深两市成交额再破万亿元

本报讯（记者 陈雪柠）昨天，沪深两市成交额连续第二个交易日突破万亿元。截至收盘，沪指涨0.36%，报3451.09点，成交额为4930.52亿元；深成指涨0.19%，报13768.17点，成交额为5968.98亿元；创业板指涨0.17%，报2701.06点。
当日早盘指数小幅高开，随后指数小幅分化，沪指平盘震荡，创业板指一度涨至1%，但之后快速回落。盘面上，农业、汽车板块先后拉升，煤炭、钢铁等周期股表现活跃，疫苗股集体回暖。
临近上午收盘，三大指数横盘，新疆、海南、粤港澳板块较为活跃。两市上涨个股数超过2200只，其中70余只个股涨停。沪市半日成交3071.02亿元，深市半日成交3610.16亿元。午后，指数持续回落，三大指数一度翻绿。临近盘尾，指数小幅回升，特斯拉概念尾盘异动，两市日内成交额再度突破万亿元。
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