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“免门票”促进旅游业转型升级（人民时评）

李思辉

2020年08月20日07:39  来源：人民网－人民日报
 

　　名满天下的黄鹤楼、气势磅礴的三峡大坝、野趣盎然的神农架……“灵秀湖北”可以免票畅游了。不久前，湖北启动“与爱同行 惠游湖北”活动，全省近400家A级旅游景区对全国游客免门票开放。

　　大手笔“请客单”饱含湖北的绵绵深情。新冠肺炎疫情突袭荆楚，作为疫情防控主战场的湖北和武汉，一度形势严峻、处境艰难。当此之时，党中央、国务院调集各种资源和力量支持湖北；全国人民心系湖北，捐赠了大量医用物资、生活物资；340多支援鄂医疗队、4.2万余名医护人员白衣执甲、逆行出征，不顾生死、奋勇战疫，创造了一个个生命救援的奇迹。进入疫情防控常态化阶段，各地又纷纷对湖北发展“搭把手，拉一把”。湖北以景区免票报答帮助过自己、为自己拼过命的人，体现的是一种朴素而真诚的感恩。

　　于湖北而言，免门票是“涌泉之恩，滴水相报”的感恩之举；于市场而言，免门票则是激活旅游市场、激发消费潜能的重要举措。全国恢复跨省团队旅游以来，一度停摆的国内旅游业，进入全面恢复正常运营的新阶段，各地纷纷出台优惠政策。从山东81个国有景区集体降价，到内蒙古、贵州等地大幅度下调景区门票价格，景区减免门票，提升的是人气，带动的是周边酒店、餐饮、购物、特色演出、娱乐等全链条产业的发展。减免门票既是特殊时期的应景之举，也是旅游市场摆脱对“门票经济”的依赖，变得更加开放、更加成熟的一个契机。

　　随着全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，积压的旅游需求正在不断释放，国内旅游业有望加速步入复苏通道。看去年，据中国旅游研究院《2019年旅游市场基本情况》显示，2019年中国国内旅游人数达60.06亿人次，全年实现旅游总收入6.63万亿元，表明我国境内游市场基本面厚实。看今年，受疫情影响，大量出境游需求纷纷转向境内游。未来，中国旅游市场消费潜能巨大，大有可为。在疫情防控常态化背景下，旅游主管部门、景区、企业在合理引导消费者，协力做好各环节安全保障工作的同时，还需努力探索更科学、更人性化、更具吸引力的服务新模式，持续激发消费潜力，推动旅游业加快复苏。

　　面对纷至沓来的游客，各地景区也将迎来服务质量的大考。景区门票减免之后，服务好坏影响着当地旅游吸引力。为了提升旅游服务竞争力，有的地方面向社会聘请监督员，推动地方旅游服务质量提升；有的开展整治行动，全面解决旅游市场存在的问题；有的加强旅游从业人员技能培训，提高游客满意度……各地多措并举，景区人气渐旺，民宿重新开张，餐馆恢复往日烟火气。事实证明，大力提升旅游供给能力和服务质量，才能让游客游得安心顺心；加快培育新产品新业态，才能让游客遇见更精彩的风景，加速旅游业从传统的观光型转向综合度假型。

　　危和机总是同生并存的，克服了危即是机。抓住旅游业疫后复苏的契机，革除不适应疫后重振的发展思维和模式，创新体制机制，使之更加符合市场的需求、人民的期盼，旅游业必能在危机中育新机、于变局中开新局。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月20日 05 版）
(责编：李都也(实习生)、李栋)
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