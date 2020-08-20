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稳经济须充分发挥消费“压舱石”作用

王静文

2020年08月20日07:49  来源：经济参考报
 
原标题：稳经济须充分发挥消费“压舱石”作用

　　7月各项宏观数据中，社会消费品零售总额表现偏弱，7月同比增长-1.1%，降幅较6月份收窄0.7个百分点，但仍低于市场平均1.2%的预期。考虑到消费在经济增长中的压舱石作用，必须把促消费作为下一阶段的核心工作之一。

　　数据显示，汽车消费和线上实物零售仍然保持较快增长。由于同期基数较低，同时受益于中央和地方出台的多项稳定和促进汽车消费政策，7月限额以上单位汽车类零售额同比增长12.3%，为2017年以来次高增速。1至7月份，全国实物商品网上零售额同比增长15.7%，比前6个月高出1.4个百分点；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重为25.0%，比上年同期提高5.6个百分点。

　　但其他消费类别并没有这么乐观。如7月份餐饮收入同比下降11.0%，降幅比6月份收窄4.2个百分点，但仍在下滑区间。部分必选消费增速出现回落。如粮油、食品类和日用品类7月均同比增长6.9%，分别较上月回落3.6和10.0个百分点。房地产相关类也明显下滑。

　　导致消费增速低迷的原因，大致可以归为三个方面：一是疫情改变了整体消费结构，限制了线下消费活动的展开。今年前7个月，餐饮收入占总零售的比重为8.8%，较去年同期下降了2.1个百分点。实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重上升至25.0%，比去年同期高5.6个百分点。

　　二是居民可支配收入增速明显放缓，限制了居民的消费能力和消费意愿。今年上半年，城镇居民可支配收入名义同比增长1.5%，仅好于一季度的0.5%，为有统计以来的次低水平。6月份消费者信心指数为112.6，连续3个月回落之后，已降至2017年5月以来的最低水平。

　　三是房地产市场反弹，对消费产生了明显的挤出效应。截至今年上半年，城镇居民人均消费性支出中的居住部分占比已经达到26.5%的历史最高水平，对其他消费的挤出效应愈发明显。

　　今年7月30日政治局会议提出，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，要求“牢牢把握扩大内需这个关键点”。考虑到消费在经济增长中的压舱石作用，必须把促消费作为下一阶段的核心工作之一。具体而言，政策可在以下三个方面积极发力，推动消费回升。

　　一是在疫情防控常态化下改善消费环境。7月政治局会议要求“建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制”。因此，要在做好疫情防控的前提下，推动线下服务业有序重启，扩大消费场景。同时还应促进传统线下业态数字化改造和转型升级，继续培育丰富线上消费。

　　二是稳企业保就业促增收。就业和消费具有密切的联动效应。只有保持就业稳定，居民才有持续的收入来源，才有消费的能力和意愿。因此，短期内，要继续扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加大助企纾困力度，使企业能够渡过难关，进而保证居民收入增速逐渐反弹。中长期内则应通过深化收入分配制度改革等，确保居民收入增长更具持久性。

　　三是保证房地产市场平稳健康发展。需要牢牢坚持“房住不炒”定位，防止资金违规流入房地产市场，避免企业居民部门杠杆率的过快上升和资产泡沫化苗头，进而减少对于消费的挤压作用。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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