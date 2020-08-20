从“两头在外”到“两头香” 出口转内销“转”出新天地

编者按：今年政府工作报告提出，面对外部环境变化，要坚定不移扩大对外开放，稳定产业链供应链，以开放促改革促发展。围绕支持企业增订单稳岗位保就业，加大信贷投放，扩大出口信用保险覆盖面，降低进出口合规成本，支持出口产品转内销。出口转内销对推动国内国际市场双循环有何重要意义？企业在“转”的同时有哪些实际问题？内销产品又该如何“叩”开国内市场的大门，使其更好更快发展？人民网财经推出出口转内销系列文章，看外贸企业如何“转”出新天地。

中国制造的产品伴随着改革开放的脚步，走向全世界，从生活用品到服装，再到数码产品，中国制造受到全球消费者的喜爱。

今年春节前夕，一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了全球经贸的正常运作，国内外贸企业发展持续承压。在此背景下，不少外贸受阻的企业，嗅到家门口的机会，选择扬帆返航。

出口转内销，如何转得快？如何转得好？人民网财经专访多位专家学者和企业负责人，探寻国内外贸企业从“两头在外”到“两头香”的转型路径。

多重因素叠加 企业出口转内销成趋势

改革开放之初的中国，缺钱、缺设备、缺渠道，想要参与国际竞争、实现出口创汇困难重重。好在当时的中国有土地、有丰富的劳动力以及较为完整的工业体系，加上改革开放较为灵活的政策，珠三角地区探索出了“三来一补”的外贸模式：即来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易，即由外商提供资金、设备、原材料、来样，并负责全部产品的外销，由中国企业提供土地、厂房、劳动力。这种资金来源与产品市场都在国际市场的格局，也被称为“两头在外，大进大出”。

当前，随着疫情在全球持续蔓延，贸易保护主义抬头等因素正在深刻影响着世界经济社会的走势。6月24日，国际货币基金组织(IMF)发布新一期《世界经济展望报告》，预计今年全球经济将萎缩4.9%，认为新冠肺炎疫情对2020年上半年经济活动的负面影响超过预期，预计复苏将比此前预测的更为缓慢。

国研新经济研究院执行院长朱克力认为，从外部环境来看，在新冠肺炎疫情影响、国际经贸环境变化、数字化转型的三重因素叠加下，外贸企业发展持续承压。支持外贸企业转变发展路径，打开国内市场，出口产品转内销是突破当前外贸困局的重要途径。

从国内环境来看，内需市场不断扩大会为出口型企业带来新的发展空间，并促进国内消费升级。此外，我国对于“新基建”、新型城镇化和重大工程建设的推动力度加大，对于相关设备和商品的需求增加，也为相关外贸企业化解危机创造了条件。

“两条腿走路” 外贸企业突破内销瓶颈

当下，全球疫情蔓延扩散，海外市场需求下降，一些企业在积极拓展国际市场、稳住海外订单的同时，也着手出口转内销、尝试“两条腿走路”。

一边深耕海外市场，一边拓展国内市场。企业转战内贸，并不是简单将外贸产品直接内销这么简单，“转”的同时面临最大的挑战就是内销团队的建设和产品的重新定义开发。

“由于出口欧美和用于内销市场的产品，在规格和标准上存在差异，产品设计与制造的审美也不同。意味着标准需要重新认证，产品需要重新设计。”宁波博菱电器股份有限公司副总经理余韩奋表示，目前，公司已经着手对内销产品进行开发，同时扩大和完善内销销售团队。

商务部研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰认为，现阶段，制约我国外贸企业出口转内销的瓶颈主要集中在产品标准、品牌授权、营销经验、结算模式等方面，需要相关部门和企业共同克服。如外贸企业部分产品国内外标准不同，款式和国内市场需求存在差异；部分出口产品转内销涉及品牌商标授权问题，如无外方授权，易引起知识产权纠纷；一些外贸企业长期按订单生产，缺乏国内市场营销经验和专门的团队，品牌国内认知度不高；转内销还面临市场结算模式的差异问题，内销通常采取赊销模式，先拿货、后付款，占用资金多，风险相对较高。

释放消费潜力 内需市场或成新“蛋糕”

据2019年国家统计局发布数据显示，随着消费作为经济增长主动力作用进一步巩固，我国最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%。有专家认为，消费占GDP比重的逐步上升正助推我国从重制造到轻制造的转型升级。

我国拥有14亿人的消费市场，人均GDP跨过1万美元门槛，消费已连续6年成为经济增长的第一推动力。但是现阶段供需两端还不能完全匹配，直接影响就是购买力外流。有业内人士指出，很多国外的产品或者外商企业在中国市场很受欢迎，这说明国内企业的供给还没有跟上市场需求，巨大的消费潜力有待进一步释放。

一场疫情，让多年从事服装外贸生意的郭聪感受到了国内市场的巨大空间和潜力。

“多年的外贸经验，让我们从服装设计到产品质量都有十足的把握，而且在国内市场，服装奢侈品牌还有很大发展空间。”大连鲁湘进出口有限公司郭聪表示，目前公司已经开始从小众品牌做起，逐步实现时尚服饰的私人订制。

近年来，新模式、新业态也带动外贸企业转型升级，融入数字生态。

朱克力表示，外贸企业要积极借助大数据、物联网、人工智能、区块链等新技术及其带来的新模式和新业态来帮助自身更精准获得消费者的需求数据、对产品生产流程精准监控、采取更加合理的人才管理模式等融入数字化生态，从多方面更快更好地帮助外贸企业实现国内国际市场双循环的发展模式。

相关阅读：

“出口转内销 助力双循环”系列报道之二：从生产到全链条 打满“全场”的外贸企业逆势突围

“出口转内销 助力双循环”系列报道之一：促进国内国际双循环 出口转内销不仅是权宜之计

(责编：栗翘楚、杨曦)