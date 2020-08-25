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旭辉集团向建瓯一中捐建“两馆”

2020年08月25日17:23  来源：人民网-财经频道
 

日前，福建省建瓯第一中学（简称“建瓯一中”）新校区竣工启用暨旭辉集团捐建“两馆”（体育馆、游泳馆）交接仪式举行。旭辉集团作为建瓯一中“两馆”的捐建方，参加了此次竣工启用和交接仪式。

交接仪式现场（来源：企业供图）

在一段全面讲述建筑设计理念与建设过程的“两馆”建设短片之后，活动仪式正式开始。首先，旭辉集团代表崔晓强和童建良将“两馆”钥匙交给建瓯市政府副市长池清使，标志着“两馆”正式投入使用。

“两馆”钥匙交接，标志着“两馆”正式投入使用（来源：企业供图）

为了纪念和感谢旭辉集团的此次捐建，建瓯市委常委、宣传部部长陈力华向旭辉集团代表范逸汀赠送两馆模型，向旭辉集团代表崔晓青赠送证书牌匾。

建瓯一中校长林建峰致辞说：“百年来弦歌不辍，今朝又华厦新程！我们借这次盛典之东风，永远铭记各级领导、林中先生及各位爱心人士对建瓯一中的关心与厚爱，我们将你们的关爱化作强大的精神力量，开拓创新，锐意进取，以优质教育酬答乡邻、回馈社会、报效国家。我们坚信，在各级党委、政府的坚强领导下，在社会各界的热忱帮助下，经过我们的不断努力，我们一定将建瓯一中办成一所一流的学校，谱写出建瓯一中辉煌的新篇章！”

旭辉控股集团董事局主席林中表示：“教育是社会进步的根本，知识能够改变命运，少年智则中国智，少年强则中国强，少年进步则中国进步。旭辉集团此次对教育所做的绵薄之力，是企业应尽的一份社会责任。旭辉集团的发展，得益于改革开放的时代机遇，得益于祖国发展的大好环境，饮水思源，旭辉集团将以实际行动践行企业社会责任，以大爱利他的初心回馈社会。”

建瓯市委书记陈建新在致辞中说：“体育馆、游泳馆作为一中新校区的重点配套项目，是我市整合教育资源、提升教育事业服务能力的重要举措，也是旭辉集团回报家乡、回报母校的重大善举，体现了旭辉集团不忘初心、仁爱互助、勇于担当的使命感，诠释了有志之士兼济天下、回报社会的责任感。一中新校区的启用和两馆的正式交接，对于提高我市教育教学整体水平，促进青少年健康成长具有重大而深远的意义。”

旭辉集团相关负责人介绍，2019年4月，林中得知建瓯一中新校区建设过程中，新校区的体育馆和游泳馆项目推进中遇到困难，他随即带领相关专业人员来到建瓯一中新校区，表示由旭辉集团对“两馆”进行捐建，并明确旭辉集团负责“两馆”的规划设计、建筑施工、室内装修、设备设施等全面配置工作，达到交钥匙的交付标准，以满足2020年9月学校开学即可使用。

上述负责人表示，体育馆与游泳馆“两馆”建筑面积近9000平米，建筑设计为两片叶子的形状，并高低相叠、相辅相成，寓意着建瓯一中培育学子桃李满天下。“两馆”建筑规划为集生态环保、智能化和人文元素于一体的现代化体育场馆，本着绿色节能的目标和要求，充分利用自然采光与通风条件，为学校的师生们带来舒适便捷的使用功能。据悉，“两馆”项目已经通过中国绿色建筑二星认证。

9月建瓯一中开学后，建瓯一中“两馆”成为面向全体师生开放与使用的活动阵地，还将在空余时间服务社会大众，为建瓯市市民提供便民场馆服务。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)
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