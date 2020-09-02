酱油界“茅台”市值6000亿 海天味业到顶了吗

原标题：市值6000亿 海天味业到顶了吗

一瓶海天酱油售价十几元，但一股海天味业已经能买10瓶酱油了。截至9月1日收盘，海天味业报188.68元/股，市值超过6000亿元。这意味着，海天味业市值超越了美的集团、宁德时代等。资本加持下的海天味业也在不断扩大版图，品类已从酱油等调味品扩展至火锅底料等。同时，为了推广品牌，海天味业销售费用已在短短六年内翻倍。然而，依靠多品类、高营销，海天味业的“盛宴”还能撑多久？

酱油界“茅台”

9月1日，素有酱油界“茅台”之称的海天味业股价再创新高，总市值达到6114.07亿元，收盘报188.68元/股。而在2019年9月2日，海天味业市值超越3000亿元，达到3078.96亿元。这意味着，海天味业市值翻倍仅用了一年时间。6月24日，海天味业市值才超过4000亿元。8月19日，海天味业市值突破5000亿元，达5308.82亿元，超越了中国石化、宁德时代等。

目前，海天味业成为日常消费品行业中市值仅次于贵州茅台、五粮液的企业。截至9月1日收盘，贵州茅台市值达到2.26万亿元，五粮液市值达到9169.91亿元。

面对海天味业市值再创新高，经济学家宋清辉认为“其股价可能已经被高估”。他表示，海天味业股价火箭式上涨并非是业绩不断增长，更多的是游资炒作所致。此次疫情对海天味业的销量影响较大。

数据显示，2020年上半年，海天味业实现营业总收入115.95亿元，同比增长14.12%；归母净利32.53亿元，同比增长18.27%。

银河证券策略分析师增万平表示，海天味业个股成长性和“护城河”都不错，但在其他行业中的具有强大竞争力的成长性确定公司，其市盈率仅为40%-50%，没理由再去高估值追求这种“确定性”。

事实上，今年以来，涨幅超过100%的消费板块个股有25只，其中，妙可蓝多涨幅超过200%，海天味业、山西汾酒均超过100%。

但在香颂资本董事沈萌看来：“A股资金充裕、情绪亢奋，多数股票因为经济环境问题而业绩不佳，所以白马股就成为市场吸金的焦点，推动股价不断上涨。但从绝对价值分析，A股普遍高估，从横向相对价值分析，海天味业等白马股属于A股中还不错的标的，大量资金只有向这类股票集中，否则没有其他配置标的。”

品类“跑马圈地”

伴随市值火箭式上涨，海天味业也有了更多资本扩张版图，进行“跑马圈地”。2019年年底，海天味业发布公告称，拟以1.69亿元的价格获得芝麻油企业合肥燕庄食用油有限责任公司67％的股权。

对此，海天味业在公告中表示，这有利于公司进一步提升原材料的粗加工能力和仓储配送能力，符合公司经营发展需要。

目前，海天味业的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳等几大系列百余品种，年产值过百亿元。其中，酱油贡献主要收入，蚝油与酱料是重要补充。

数据显示，2017-2019年，海天味业旗下酱油的收入分别为88.36亿元、102.36亿元和116.29亿元，占比分别为60.58%、60.09%和58.74%，虽然占比有所下降，但依然超过半数。

虽然酱油占比有所下滑，但其中高中低端酱油收入结构已有所调整。海天味业董秘张欣曾表示，上市之前，海天味业高中低端产品的比例大概是1：6：3，上市之后，经过一段时间的调整，海天味业高中低端产品的比例达到了3：6：1，至2019年末，该比例大概达到了4：5：1。

除了依靠调整酱油结构增收，海天味业还开始在调味品相关业务上进行多元化尝试。张欣曾说：“公司一直以来专注于做调味品，在未来的几年里，海天味业依然会在调味品行业里面选择其他的一些子品类发展。比如像酱腌菜等，这些在中国有比较大的市场群众基础，还是值得去做一做的。”

2014年，海天味业并购开平广中皇食品有限公司；2017年，海天味业并购镇江丹和醋业，瞄准了腐乳、醋和芝麻油等。近日，海天味业推出海天牌火锅底料，正式进入火锅底料行业。

宋清辉认为，就酱油行业来看，要想持续获得高速增长，就必须走差异化道路，走向高端市场。

高营销撑起高价值？

值得一提的是，为了推广旗下产品，海天味业不断加码营销，并借助“综艺热”大量投放主流节目和媒体新秀。其中包括赞助了传统电视媒介中的《最强大脑》《歌手·当打之年》《中国达人秀》等，并加强了《吐槽大会》《奇葩说》等IP资源的合作，从而进行品牌渗透。而上述节目也被誉为是国内赞助费的吸金王。

从历年数据来看，海天味业销售费用仍占据主要费用支出。2014-2018年的五年时间，海天味业的销售费用翻了一倍，从10.5亿元涨到了最高22.36亿元，2019年略有下降，但仍超过20亿元，达到了21.63亿元，2020年上半年为8.65亿元。

对于在广告节目中的投放费用是否符合预期等问题，北京商报记者联系采访了海天味业，但截至记者发稿，对方并未予以回复。

快消品零售专家鲍跃忠在接受北京商报记者采访时表示，通过投放营销广告推广品牌、提高产品溢价，是快消品的惯用动作，但这种发展方式并不健康。

“海天味业虽然规模大，但仍属于中低端为主体，缺少品牌附加值溢价，所以要靠加大销售费用来支撑业绩。除了规模，海天味业缺少更多高附加值溢价的基础。”沈萌表示。

事实上，即便销售费用居高不下，海天味业在2020年仍没有提价计划。海天味业相关负责人称：“上一次整体提价是在2016年底，2017-2019年主要产品都没有调整价格；提价一般会结合成本变化、销售策略、企业持续发展等多种因素来考虑，2020年外部环境变化较大，不具备提价的条件，国家都在采取多种刺激政策来帮助实体经济、小微企业等发展，2020年海天暂没有提价计划。”

宋清辉认为，随着我国社会经济的发展和外资企业的不断涌入，调味品行业的竞争越来越激烈。当前，酱油市场已到天花板，海天味业高估值带来的挑战不容忽视，预计海天味业的“盛宴”支撑不了太久。

(责编：李都也(实习生)、李栋)