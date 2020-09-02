酱油界“茅台”市值6000亿 海天味业到顶了吗

一瓶海天酱油售价十几元，但一股海天味业已经能买10瓶酱油了。截至9月1日收盘，海天味业报188.68元/股，市值超过6000亿元。这意味着，海天味业市值超越了美的集团、宁德时代等。资本加持下的海天味业也在不断扩大版图，品类已从酱油等调味品扩展至火锅底料等。同时，为了推广品牌，海天味业销售费用已在短短六年内翻倍。然而，依靠多品类、高营销，海天味业的“盛宴”还能撑多久？
酱油界“茅台”
9月1日，素有酱油界“茅台”之称的海天味业股价再创新高，总市值达到6114.07亿元，收盘报188.68元/股。而在2019年9月2日，海天味业市值超越3000亿元，达到3078.96亿元。这意味着，海天味业市值翻倍仅用了一年时间。6月24日，海天味业市值才超过4000亿元。8月19日，海天味业市值突破5000亿元，达5308.82亿元，超越了中国石化、宁德时代等。
目前，海天味业成为日常消费品行业中市值仅次于贵州茅台、五粮液的企业。截至9月1日收盘，贵州茅台市值达到2.26万亿元，五粮液市值达到9169.91亿元。
面对海天味业市值再创新高，经济学家宋清辉认为“其股价可能已经被高估”。他表示，海天味业股价火箭式上涨并非是业绩不断增长，更多的是游资炒作所致。此次疫情对海天味业的销量影响较大。
数据显示，2020年上半年，海天味业实现营业总收入115.95亿元，同比增长14.12%；归母净利32.53亿元，同比增长18.27%。
银河证券策略分析师增万平表示，海天味业个股成长性和“护城河”都不错，但在其他行业中的具有强大竞争力的成长性确定公司，其市盈率仅为40%-50%，没理由再去高估值追求这种“确定性”。
事实上，今年以来，涨幅超过100%的消费板块个股有25只，其中，妙可蓝多涨幅超过200%，海天味业、山西汾酒均超过100%。
但在香颂资本董事沈萌看来：“A股资金充裕、情绪亢奋，多数股票因为经济环境问题而业绩不佳，所以白马股就成为市场吸金的焦点，推动股价不断上涨。但从绝对价值分析，A股普遍高估，从横向相对价值分析，海天味业等白马股属于A股中还不错的标的，大量资金只有向这类股票集中，否则没有其他配置标的。”
品类“跑马圈地”
伴随市值火箭式上涨，海天味业也有了更多资本扩张版图，进行“跑马圈地”。2019年年底，海天味业发布公告称，拟以1.69亿元的价格获得芝麻油企业合肥燕庄食用油有限责任公司67％的股权。
对此，海天味业在公告中表示，这有利于公司进一步提升原材料的粗加工能力和仓储配送能力，符合公司经营发展需要。
目前，海天味业的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳等几大系列百余品种，年产值过百亿元。其中，酱油贡献主要收入，蚝油与酱料是重要补充。
数据显示，2017-2019年，海天味业旗下酱油的收入分别为88.36亿元、102.36亿元和116.29亿元，占比分别为60.58%、60.09%和58.74%，虽然占比有所下降，但依然超过半数。
虽然酱油占比有所下滑，但其中高中低端酱油收入结构已有所调整。海天味业董秘张欣曾表示，上市之前，海天味业高中低端产品的比例大概是1：6：3，上市之后，经过一段时间的调整，海天味业高中低端产品的比例达到了3：6：1，至2019年末，该比例大概达到了4：5：1。
除了依靠调整酱油结构增收，海天味业还开始在调味品相关业务上进行多元化尝试。张欣曾说：“公司一直以来专注于做调味品，在未来的几年里，海天味业依然会在调味品行业里面选择其他的一些子品类发展。比如像酱腌菜等，这些在中国有比较大的市场群众基础，还是值得去做一做的。”
2014年，海天味业并购开平广中皇食品有限公司；2017年，海天味业并购镇江丹和醋业，瞄准了腐乳、醋和芝麻油等。近日，海天味业推出海天牌火锅底料，正式进入火锅底料行业。
宋清辉认为，就酱油行业来看，要想持续获得高速增长，就必须走差异化道路，走向高端市场。
高营销撑起高价值？
值得一提的是，为了推广旗下产品，海天味业不断加码营销，并借助“综艺热”大量投放主流节目和媒体新秀。其中包括赞助了传统电视媒介中的《最强大脑》《歌手·当打之年》《中国达人秀》等，并加强了《吐槽大会》《奇葩说》等IP资源的合作，从而进行品牌渗透。而上述节目也被誉为是国内赞助费的吸金王。
从历年数据来看，海天味业销售费用仍占据主要费用支出。2014-2018年的五年时间，海天味业的销售费用翻了一倍，从10.5亿元涨到了最高22.36亿元，2019年略有下降，但仍超过20亿元，达到了21.63亿元，2020年上半年为8.65亿元。
对于在广告节目中的投放费用是否符合预期等问题，北京商报记者联系采访了海天味业，但截至记者发稿，对方并未予以回复。
快消品零售专家鲍跃忠在接受北京商报记者采访时表示，通过投放营销广告推广品牌、提高产品溢价，是快消品的惯用动作，但这种发展方式并不健康。
“海天味业虽然规模大，但仍属于中低端为主体，缺少品牌附加值溢价，所以要靠加大销售费用来支撑业绩。除了规模，海天味业缺少更多高附加值溢价的基础。”沈萌表示。
事实上，即便销售费用居高不下，海天味业在2020年仍没有提价计划。海天味业相关负责人称：“上一次整体提价是在2016年底，2017-2019年主要产品都没有调整价格；提价一般会结合成本变化、销售策略、企业持续发展等多种因素来考虑，2020年外部环境变化较大，不具备提价的条件，国家都在采取多种刺激政策来帮助实体经济、小微企业等发展，2020年海天暂没有提价计划。”
宋清辉认为，随着我国社会经济的发展和外资企业的不断涌入，调味品行业的竞争越来越激烈。当前，酱油市场已到天花板，海天味业高估值带来的挑战不容忽视，预计海天味业的“盛宴”支撑不了太久。
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】